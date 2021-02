Bizarre comeback tegen Jong Ajax: ‘Voelt als winnen Champions League’

Woensdag, 24 februari 2021 om 08:36 • Rian Rosendaal

Jong Ajax koerste dinsdagavond af op een overwinning tegen FC Volendam. In de doldwaze slotfase echter ging het alsnog helemaal mis voor het beloftenelftal uit Amsterdam, met treffers van de thuisploeg in de 95ste en 96ste minuut. Er was na afloop van het spektakelstuk in de Keuken Kampioen Divisie plaats voor allerlei soort emoties, van pure blijdschap tot ongeloof en verbijstering.

"Dit gebeurt je niet heel vaak", zei Volendam-coach Wim Jonk na afloop van de waanzinnige comeback tegenover ESPN. "Maar hier word je snel grijs van, dat weet ik wel. Alles kan in het voetbal, je moet gewoon strijden tot de laatste seconde, en daar zijn de jongens nu voor beloond", aldus de winnende trainer, die het duel met Jong Ajax vergelijkt met een historische Europese finale. "Ik kan nog wel een Champions League-finale herinneren, met Manchester United tegen Bayern München (in 1999, toen Manchester United in blessuretijd een 0-1 achterstand omboog in een 2-1 voorsprong, red.); dat was ook bizar. Dit kwam er dicht bij. We winnen er weliswaar geen Champions League mee, maar zo voelt het wel."

Voor Mitchell van der Gaag, de trainer van Jong Ajax, waren de druiven dinsdagavond zuur in Volendam. "Het is te makkelijk om dit onder de noemer van leermomenten te plaatsen", liet de teleurgestelde oefenmeester weten in een reactie aan RTV Noord-Holland. "Als we hier hadden gestaan en het was een gelijkspel geworden, was ik zwaar teleurgesteld. Moet je nagaan als je hem ook nog verliest. Ik snap dat er teleurstelling was na de 2-2, maar als je zo de 3-2 weggeeft, houdt het op", aldus Van der Gaag, die met zijn ploeg de twaalfde plaats bezet in de Keuken Kampioen Divisie.

Voor Ajax was er door treffers van Naci Ünüvar en Kian Fitz-Jim geen vuiltje aan de lucht tegen FC Volendam. De aansluitingstreffer van Zakaria El Azzouzi in minuut 85 was echter het startsein van een ongelooflijke slotfase. Samuele Mulattieri tekende ver in blessuretijd voor de gelijkmaker en terwijl op televisie zijn doelpunt nog werd herhaald, zorgde El Azzouzi voor de winnende treffer van de thuisclub. FC Volendam bezet momenteel de achtste plaats, met 40 punten uit 24 duels.

