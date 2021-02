Fantastische sprint van Yusuf Sari brengt Trabzonspor dichter bij koplopers

Vrijdag, 19 februari 2021 om 19:03 • Dominic Mostert

Trabzonspor zet de ijzersterke vorm door in de Süper Lig. De ploeg van trainer Abdullah Avci bevond zich na zeven speelrondes nog op de negentiende plek, maar zette sindsdien de weg omhoog in. Vrijdagavond boekte Trabzonspor op bezoek bij Istanbul Basaksehir de zevende overwinning op rij in competitieverband, dankzij een fraai doelpunt van Yusuf Sari. Door de zege heeft Trabzonspor nog maar drie punten achterstand op Galatasaray, Besiktas en Fenerbahçe, maar de nummer vier heeft wel een extra duel gespeeld.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel elf minuten voor tijd. Slechts enkele seconden na zijn invalbeurt pikte Sari de bal diep op de eigen helft op, waarna hij een indrukwekkende sprint trok aan de rechterzijde van het veld. Hij bestreek bijna het gehele speelveld, trok vanaf de rechterflank naar binnen en rondde overtuigend af. Kort daarna liet Sari na om er 0-2 van te maken, want Youssouf Ndayishimiye haalde zijn schot voor de lijn weg. Daardoor volgde nog een spannende slotfase.

Diep in de blessuretijd verrichtte Trabzonspor-doelman Kagan Moradaoglu een belangrijke redding en kreeg verdediger Rafael da Silva van Basaksehir zijn tweede gele kaart na een overtreding op Sari. Basaksehir moet door de nederlaag nog meer vrezen voor een doemscenario. De regerend kampioen heeft nu al vijf opeenvolgende competitieduels verloren en blijft op de achttiende plek staan. Aan het eind van de competitie degraderen de nummers 18 tot en met 22 rechtstreeks uit de Süper Lig.

GOL! Yusuf Sari ! dk'78

Sürdü sürdü yazdi !

Basaksehir 0-1 Trabzonspor

------------------------------

Tüm goller ve önemli pozisyonlar için> @GOLAZOOOSports #BFKvTS pic.twitter.com/nPCtvDqwLF — 6Pas (@golvideolari_3) February 19, 2021