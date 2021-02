PSV deelt tweet van Olympiacos: ‘Dacht je er net vanaf te zijn’

Dinsdag, 16 februari 2021 om 12:56 • Laatste update: 13:07

PSV komt donderdag in Griekenland in actie tegen Olympiacos in het kader van de Europa League. Waar Nederland de afgelopen week bedekt lag onder een laag sneeuw, is Griekenland momenteel aan de beurt. Olympiacos deelt op Twitter beelden van het eigen Georgios Karaiskákis stadion in Pireaus, waar het dinsdag sneeuwt. PSV deelt de tweet en schrijft: “Dacht je er net vanaf te zijn.” Donderdag zal het team van trainer Roger Schmidt geen last hebben van de sneeuw. Naar verwachting wordt het die dag ongeveer veertien graden celsius.