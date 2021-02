Voormalig Feyenoord-spits steelt met hattrick de show in Midden-Oosten

Zaterdag, 13 februari 2021 om 19:12 • Laatste update: 19:15

Mitchell te Vrede heeft zijn ploeg Al-Fateh zaterdag hoogstpersoonlijk de overwinning bezorgd. In eigen huis was de club dankzij een hattrick van de Nederlander met 3-2 te sterk in het spektakelstuk met Al Ain. Het was een cruciale zege voor Te Vrede en consorten, die nu drie punten boven de degradatiestreep staan in de Saudi Professional League. Dankzij de productieve middag kroont Te Vrede zich voorlopig tot gedeeld clubtopscorer van Al-Fateh, waar hij dit seizoen in totaal tot zes competitiedoelpunten kwam.

In de eerste helft viel er weinig te beleven in het Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, waar Al-Fateh zijn thuiswedstrijden afwerkt. Het contrast kon na rust bijna niet groter zijn, daar de bezoekers in de vijftigste minuut door toedoen van Bastos, die in het verleden onder meer voor Lazio uitkwam, op een 0-1 voorsprong. Drie minuten later maakte Te Vrede het tegendoelpunt al ongedaan, toen hij na een misser van doelman Amin Al Bukhari uit de rebound eenvoudig de 1-1 kon binnentikken.

De thuisploeg leek vervolgens aan de leiding te komen, maar de treffer van El Arbi Soudani werd wegens buitenspel afgekeurd. Venezolaans international Juanpi vond aan de andere kant wel het net, maar opnieuw stelde te Vrede orde op zaken. Ditmaal kwam de spits goed voor zijn man en hij kopte bij de eerste paal uit een hoekschop vanaf de linkerkant binnen: 2-2. Het sprookje werd nog mooier voor de Nederlander, die vijf minuten voor het eindsignaal op aangeven van Ali Al Zaqan met een kopbal de winnende tegen de touwen werkte: 3-2. De bezoekers leken de gelijkmaker nog te vinden, maar de Braziliaan Getterson zag zijn treffer afgekeurd worden wegens buitenspel.

Het is voor Te Vrede het tweede seizoen in het shirt van de club uit Saudi-Arabië. Vorige jaargang kwam te Vrede tot twaalf treffers in 26 competitieoptredens. Voordat hij in juni 2019 overkwam van NAC, speelde de spits ook nog in Turkije voor Boluspor, sc Heerenveen, Feyenoord en Excelsior.