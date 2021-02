Leipzig maakt het zichzelf zonder Upamecano en Kluivert onnodig lastig

Vrijdag, 12 februari 2021 om 22:24 • Jeroen van Poppel

RB Leipzig heeft vrijdagavond een minimale zege geboekt in de Bundesliga. In eigen huis was de ploeg van trainer Julian Nagelsmann met 2-1 te sterk voor FC Augsburg. Er was geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg die bij rust al een 2-0 voorsprong genoot, maar de bezoekers brachten Leipzig een kwartier voor tijd toch nog aan het wankelen. Dayot Upamecano, die deze zomer de overstap maakt naar Bayern München, bleef negentig minuten op de bank. Justin Kluivert keerde terug bij de wedstrijdselectie na een kuitblessure, maar ook hij kon niet rekenen op speelminuten.

De thuisploeg begon voortvarend aan het duel met Augsburg, dat met Jeffrey Gouweleeuw in de basis aan de aftrap stond. Vanaf het eerste fluitsignaal werden er aan de lopende band grote kansen gecreëerd door Leipzig, maar vanwege het gebrek aan scherpte voor het vijandige doel konden de bezoekers het eerste halfuur zonder kleerscheuren doorkomen. Dat had de uitploeg voor een groot deel te danken aan doelman Rafal Gikiewicz, die onder meer fraai redding bracht op een vrije trap van Christopher Nkunku.

Ruim tien minuten voor rust leek Gikiewicz wederom heldhaftig redding te brengen op de penalty van Dani Olmo, die veroorzaakt werd door Reece Oxford. De sluitpost was echter te vroeg van zijn lijn, waardoor Olmo de strafschop mocht overnemen. Hoewel Gikiewicz er in de herkansing met de vingertoppen opnieuw bij zat, viel de inzet van Olmo vanaf elf meter ditmaal wel binnen: 1-0. Voor rust liep de schade Augsburg nog verder op. Na geklungel in de achterhoede nam Yussuf Poulsen het balbezit over en hij gunde vervolgens een niet te missen kans aan Nkunku, die van dichtbij binnentikte: 2-0.

In de tweede helft nam Leipzig de voet van het gaspedaal, waardoor er een weinig oogstrelende impasse ontstond: die Roten Bullen geloofden het wel; Augsburg was nauwelijks bij machte om van de eigen helft af te komen. Een kwartier voor tijd bracht de ploeg van Heiko Herrlich de spanning toch nog terug in de wedstrijd. Mads Pedersen viel in het zestienmetergebied over het standbeen van Ibrahima Konaté, waarna scheidsrechter Felix Zwayer resoluut naar de stip wees. Daniel Caligiuri nam zijn verantwoordelijkheid en zette vanaf elf meter de eindstand op het scorebord: 2-1. Dankzij de zege blijft Leipzig met 44 punten in het kielzog varen van Bayern (48 punten), dat maandag nog in actie komt tegen Arminia Bielefeld; Augsburg blijft met 22 punten dertiende.