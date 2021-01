Evert Linthorst maakt transfer van zijn leven: ‘Dit verdien je bij Ajax of PSV’

Zaterdag, 30 januari 2021 om 15:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:30

Evert Linthorst staat op het punt om een transfer van VVV-Venlo naar Al-Ittihad te maken. De twintigjarige middenvelder heeft zaterdag een medische keuring bij de club op het hoogste niveau in de Verenigde Arabische Emiraten ondergaan en niets lijkt nog een transfer in de weg te staan. De clubs zijn genoeg akkoord over een transfersom van zes ton en de middenvelder kan zelf een contract tot medio 2023 ondertekenen.

Voor Linthorst is het simpelweg ‘een aanbieding die hij moeilijk kan weigeren’, ook al was hij ervan overtuigd dat hij weer zijn draai bij VVV zou vinden. “Als zoiets op je pad komt, ga er serieus over nadenken”, vertelt hij aan Voetbal International. Bij Al-Ittihad treft hij met Peniel Mlapa een voormalig ploeggenoot en ook sprak hij met Navarone Foor over diens half jaar bij de club. “Alles ziet er mooi uit. En de club ligt vijftig minuten van Dubai, een superstad. Ze stoppen me in eerste instantie in een vijfsterrenresort aan zee, megaluxe en echt heel mooi. De bedoeling is dat ik straks in Dubai ga wonen. Het is dus niet dat ik ergens op het platteland in Rusland terechtkom.”

"In dat geval had ik wel wat langer moeten nadenken.’ Linthorst maakt geen geheim van het belangrijkste argument om zijn nog prille loopbaan in het Midden-Oosten te vervolgen. “Financieel is het gewoon zeer aantrekkelijk. Dit soort bedragen kun je in de Nederlandse subtop niet verdienen. Misschien alleen bij Ajax en PSV.” Hij vindt dat een dergelijke transfer geen negatief effect sorteert op zijn ambities of kwaliteiten. “Het is heus niet zo dat mijn niveau als voetballer hier ineens omlaaggaat. Volgens Peniel kunnen de betere clubs mee in de top van de Keuken Kampioen Divisie.”

“Het is dus niet dat ik in de Hoofdklasse ga voetballen, of zo. Voorlopig moet ik afwachten tot deze transfer rond is. Hopelijk komen de clubs eruit voor morgenavond, ik heb begrepen dat het de goede kant opgaat. Mijn doel is om tweeënhalf jaar hier te blijven, daarna ben ik nog altijd jong en is nog alles mogelijk. Misschien bevalt het me zo goed dat ik nog wel langer wil blijven, hier of bij een andere club in de regio. We gaan het zien.”

Linthorst speelt sinds 2017 in de hoofdmacht van VVV en is dit seizoen een van de belangrijkste krachten. De middenvelder kwam dit seizoen tot zestien optredens in de Eredivisie, waarin hij tweemaal scoorde en drie assists gaf. Ook in het bekertoernooi was hij trefzeker. Linthorst heeft een contract tot de zomer van 2022 in De Koel.