Onzichtbare Depay grijpt met Olympique Lyon in extremis de koppositie

Vrijdag, 29 januari 2021 om 23:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:09

Olympique Lyon heeft zich vrijdagavond in extremis verzekerd van de koppositie in de Ligue 1. In eigen huis leek het duel met Girondins de Bordeaux te eindigen in een gelijkspel, maar in blessuretijd besliste Dubois de wedstrijd alsnog: 2-1. Lyon gaat nu met 46 punten aan kop in Frankrijk; Paris Saint-Germain en Lille OSC, die nog een wedstrijd tegoed hebben, varen in het kielzog met een punt minder. Memphis Depay speelde de hele wedstrijd, maar voor hem was geen sleutelrol weggelegd. Bordeaux bezet met 32 punten de zevende plek op de ranglijst, maar de ploeg kan dit weekend nog voorbij gestreefd worden.

Beide teams begonnen erg terughoudend aan de ontmoeting in het Parc Olympique Lyonnais, waar het tot de zeventiende minuut duurde voordat de impasse doorbroken werd door de thuisploeg. Bruno Guimarães kreeg een pass net buiten het zestienmetergebied en produceerde hard en lage knal richting de rechterbenedenhoek, maar doelman Benoît Costil had een fraaie redding in huis om de inzet te keren. Na ruim een half uur spelen vond Lyon alsnog de openingstreffer. Laurent Koscielny kreeg, zonder het zelf in de gaten te hebben, de bal op zijn voet en bediende daarmee Karl Toko Ekambi, die van dichtbij de niet te missen kans benutte: 1-0.

De neutrale kijker werd niet verwend in het eerste bedrijf, maar na rust werd het duel aantrekkelijker. Nadat Hwang Ui-Jo namens Bordeaux twee minuten na rust een grote mogelijkheid om zeep hielp, vonden de bezoekers even later alsnog de gelijkmaker. Rémi Oudin werd aan de linkerkant van het strafschopgebied en bereikte met een mislukte rabona Samuel Kalu, die vanaf de vijfmeterlijn hard de gelijkmaker binnenschoot: 1-1.

Na de gelijkmaker ontstond er wederom een fase waarin er voor de neutrale kijker weinig te genieten viel. Tien minuten voor het eindsignaal was het Lyon dat voor het eerst sinds lange tijd uit de schulp kroop, toen Islam Slimani zijn inzet van dichtbij net over de lat zag gaan. Enkele minuten later deed ook Oudin namens de bezoekers weer een duit in het zakje; Anthony Lopes had echter een fraaie redding in huis. Het duel stevende af op een gelijkspel, maar diep in blessuretijd bracht Dubois toch nog de verlossing. De rechtsback kreeg de bal aangespeeld aan de rechterkant van de zestien en trof doel met een verwoestend schot via de binnenkant van de paal binnenviel: 2-1.