Miljoenen van Purplebricks moeten Champions League naar Inver Park halen

Zondag, 31 januari 2021 om 00:30 • Laatste update: 20:17

Bij deze Noord-Ierse havenclub hoor je over enkele jaren de Champions League-hymne

De invloed van clubeigenaren op het internationale voetbal is het afgelopen decennium flink toegenomen. Haast ieder seizoen duikt ergens in Europa wel een project op, waarmee men vanuit het niets naar de top hoopt te bestormen. In deze serie licht Voetbalzone clubs met torenhoge ambities uit. Met vandaag aandacht voor Larne FC, dat als eerste Noord-Ierse club ooit de groepsfase van de Champions League moet bereiken.

Door Nick Diercx

Het is midden september in het jaar 2023. Een frisse bries waait over het Inver Park, waar zo’n 2500 supporters aanwezig zijn bij het Champions League-debuut van Larne FC. In de eerste wedstrijd van de Noord-Ierse club komt meteen grootmacht Barcelona op bezoek. Althans, dat is hoe eigenaar Kenny Bruce het voor zich ziet, vertelde hij na de overname in 2018 aan de BBC. “Ik ben vastberaden om van Larne FC de beste club van het land te maken en de mensen hier te laten genieten van speciale Europese avonden. Ooit wil ik dat op Inver Park de Champions League-hymne te horen is voor een wedstrijd van Larne FC.”

Een rijke historie heeft de club uit de Noord-Ierse havenplaats niet. Voor de overname in 2018 stond enkel de Ulster Cup twee keer op het palmares. Tussen 1972 en 2008 had de Noord-Ierse club een senior status, maar door hervormingen in het competitieformat verloor Larne FC deze status in 2008 met degradatie uit de hoogste divisie als gevolg. Het Noord-Ierse voetbalsysteem kent drie levels: senior, intermediate en junior. De termen hebben niets van doen met de leeftijd van de spelers, maar met het niveau waarop ze voetballen, de status die daartoe hoort en de eisen die dit met zich meebrengt. Momenteel hebben clubs op het hoogste en op-één-na hoogste niveau van Noord-Ierland de senior-status, maar dit was niet altijd zo.

Pas in 2016, toen de NIFL Championship zijn intrede deed in de Noord-Ierse voetbalpiramide, kregen ook clubs op het tweede niveau de senior-status. Zo ook Larne FC. Maar de club had het zwaar in de Championship, kwam terecht in financieel zwaar weer en ook sportief behaalde de club geen positieve resultaten. Er ontstonden problemen tussen het bestuur en de fans, met als gevolg dat er regelmatig minder dan vijftig fans langs de lijn stonden. Zowel in het seizoen 2016/17 als in het seizoen 2017/18 belandde de club in de degradatiepoule van de Championship, maar daarin speelde het zich vrij makkelijk veilig.

Nu, in het seizoen 2020/21, bevindt de club zich op de derde plaats van de NIFL Premiership, het hoogste niveau van Noord-Ierland, met een achterstand van vier punten en een wedstrijd tegoed op koploper Linfield. Hoe heeft de dorpsclub het zover kunnen schoppen?

Dat is vooral te danken aan één man: Kenny Bruce. In 2012 startte hij samen met zijn broer Michael een online makelaarsbureau: Purplebricks. Het was hun doel om de huizenmarkt te veranderen door een online, technologische marktplaats voor huizen te creëren. Het bleek een groot succes in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf bleef alsmaar groeien en binnen enkele jaren breidden ze de werkzaamheden uit naar onder meer Canada, de Verenigde Staten en Duitsland.

In augustus 2017 zat Kenny Bruce op zijn kantoor toen hij de resultaten van Larne FC zag. Bruce is geboren en getogen in de Noord-Ierse havenplaats en ging met zijn familie vaak naar de wedstrijden van de club kijken. Hij zag dat zijn favoriete club in financiële moeilijkheden zat en bekeek de mogelijkheden voor een overname.

Met het kapitaal van Purplebricks waren er sportief gezien veel aantrekkelijkere investeringsopties, maar toch besloot Bruce eigenaar te worden van Larne FC. Tegen de BBC verklaarde hij die keuze als volgt: “Al mijn hele leven lang ben ik fan. Ik denk dat een voetbalclub in een stad als Larne een inspiratiebron voor velen kan zijn en het generaties kan samenbrengen.” De Belfast Telegraph schreef dat Bruce ‘iets wilde teruggeven aan het team waarmee hij als kind was opgegroeid.’

Na enkele goede gesprekken was in oktober 2018 de financiële overname rond. Bruce stak voor Noord-Ierse begrippen een astronomisch bedrag in de club, de faciliteiten en het stadion. “We hebben 1,4 miljoen pond (1,6 miljoen euro, red.) in het stadion gestoken tot nu toe. Daar komt gedurende de komende twaalf tot achttien maanden nog zo’n 2 miljoen pond (2,3 miljoen euro, red.) bij, zodat het een stadion wordt waar de fans trots op kunnen zijn,” vertelde Bruce na de overname in 2018 tegen de Belfast Telegraph. Er werd een vijfjarenplan opgesteld door het bestuur en Bruce, waarin de ambities niet onder stoelen of banken werden gestoken. Zo moesten er eersteklas-faciliteiten op en rondom de club zijn, moest het eerste elftal gaan strijden voor de nationale prijzen, moest er een goede wisselwerking zijn met de jeugdopleiding én wilde de eigenaar dat Larne FC ook op het Europese strijdtoneel acteert.

NEWS: We are delighted to confirm that 400 tickets for the new Bleach Green Stand (inc 80 concs.) will be released to Coleraine supporters for this Friday's Tennent's Irish Cup Quarter Final. Coleraine FC will allocate these tickets to supporters. #RAWA #WeAreLarne #UpForTheCup pic.twitter.com/NBEOiLa8f1 — Larne Football Club (@larnefc) February 25, 2019

Vrijwel direct na de overname van Bruce vond een grote schoonmaak plaats in de selectie van Larne. De selectie werd stevig versterkt met verschillende profvoetballers uit Noord-Ierland en Engeland en dat wierp direct zijn vruchten af. In het eerste seizoen na de overname werd Larne FC afgetekend kampioen van de Championship met een voorsprong van zeventien punten op de nummer twee Carrick Rangers. Al in maart stelde de club het kampioenschap veilig door in eigen huis Ballinamallard United met 3-0 te verslaan. En waar in de voorgaande seizoenen wedstrijden wel eens werden afgewerkt voor nog geen 50 supporters, vierden ruim 1300 fans op Inver Park het kampioensfeest.

De club stormde daarna door. In het onafgemaakte seizoen 2019/20 eindigde Larne FC op de zesde plaats in de Premiership, net achter Glentoran. Bij die club stond in dat seizoen de Nederlandse vleugelaanvaller Elvio van Overbeek onder contract en hij maakte de opmars van Larne FC van dichtbij mee. “Je merkt op voetbalgebied dat ze daar echt op een hoger niveau zitten. Het is een hele professionele club en een van de weinige Noord-Ierse clubs die ‘s ochtends traint. Ook zijn ze veel bezig om écht voetbal te spelen en niet alles op de lange bal te gooien.”

Larne FC wil attractief voetbal op de mat leggen om zo uiteindelijk één van de topclubs van Noord-Ierland te worden. In de wedstrijden tegen Larne FC merkte Van Overbeek dan ook verschillen met andere wedstrijden in de competitie. “Je merkt als je tegen Larne speelt, dat het lastig is. Je speelt tegen een voetballende club.” De clubs aan de onderkant van de Premiership proberen juist over het algemeen vanaf het eerste fluitsignaal een blok te zetten om het de topclubs zo moeilijk mogelijk te maken.

‘Minimaal een keer per maand komt er wel een groep Nederlanders langs’

Voetbalzone sprak vorig jaar uitgebreid met Elvio van Overbeek over zijn tijd in Noord-Ierland. Lees artikel

Dit seizoen is Larne FC vastberaden om de top van Noord-Ierland te bestormen, en met succes. De club bezet momenteel de derde plaats op de ranglijst en kan bij een overwinning in de inhaalwedstrijd tegen hekkensluiter Carrick Rangers nog een plekje klimmen op de ranglijst. En daar stopt het niet voor de club, want Kenny Bruce schreef in een vooruitblik op 2021 op de website van Larne FC dat ‘we ons best gaan doen om de kwaliteit van de spelersgroep in de komende weken te versterken.’ Eén van die versterkingen zou Elvio van Overbeek moeten zijn, die eerder indruk maakte tijdens zijn periode bij Glentoran. Echter heeft hij ervoor gekozen om niet opnieuw naar Noord-Ierland te gaan, ondanks de ambitieuze plannen van Larne FC. “Ik heb contact gehad met de trainer, alleen wil ik op dit moment in Nederland blijven en hopen dat het (de situatie rond de coronapandemie, red.) allemaal iets beter wordt.”

De overname en investeringen van Kenny Bruce in Larne FC kunnen een positief effect op het Noord-Ierse voetbal hebben, denkt Van Overbeek. ”Als je geld in de club steekt, volgen andere clubs misschien ook en zo wordt het land op voetbalgebied bekender in Europa. Nu is alleen Linfield bekend, omdat zij vaak kampioen worden en Europese voorrondes spelen.” Zo zouden de investeringen van Kenny Bruce mogelijk voor een sneeuwbaleffect kunnen zorgen, waar het hele Noord-Ierse voetbal van profiteert.

Of over enkele seizoenen de Champions League-hymne te horen is op het Inver Park, valt nog wel te betwijfelen. De weg naar Europees succes is voor een club uit Noord-Ierland lang en zwaar, want de kampioen moet aantreden in de eerste kwalificatieronde. De afgelopen jaren lukte het geen enkele Noord-Ierse club om voorbij de tweede kwalificatieronde te komen. Daarnaast is er in de Premiership een salarislimiet ingesteld, waardoor het voor de clubs lastig is om spelers met uitzonderlijke kwaliteiten te binden. “Daardoor kunnen ze niet veel spelers uit het buitenland halen die veel willen verdienen. Ik denk dat je ook buitenlandse jongens moet hebben die het verschil kunnen maken als je in Europa mee wilt doen. Met de salarislimiet wordt het lastig om die stap te kunnen zetten.”

Dus zal Larne FC van goede huizen moeten komen om de Champions League-hymne te kunnen laten horen in het Inver Park. “Niets is onmogelijk, maar ik denk niet dat het binnen vijf jaar gaat gebeuren,” besluit Van Overbeek.

Welke club zou jij graag nog in deze serie willen zien? Laat het achter in de reacties!