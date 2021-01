Hoogte van bod op Joshua Zirkzee is bekend

Branislav Ninaj is op weg naar de uitgang bij Fortuna Sittard. De centrumverdediger uit Slowakije heeft zijn zinnen gezet op een avontuur in de Roemeense competitie. (De Limburger)

Galatasaray hoopt op korte termijn Mostafa Mohamed te presenteren. De Egyptische aanvaller komt over van het Al-Zamalek en moet vijf miljoen euro kosten. (Eurosport)

De club wil de spits huren met een optie tot koop van vijftien miljoen euro, maar ook Everton is nog steeds in de race.

(The Scottish Sun)

Celtic denkt eraan om Frank Lampard aan te stellen als opvolger van Neil Lennon. Het zou betekenen dat de bij Chelsea ontslagen trainer de strijd in Schotland aangaat met Rangers FC-manager Steven Gerrard. (The Scottish Sun)

Niet alleen Benevento heeft interesse om Patrick Cutrone terug te halen naar Italië. De ex-spits van AC Milan, momenteel actief bij Wolverhampton Wanderers, staat ook in de belangstelling van Parma en Udinese. (TMW)