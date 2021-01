Ludieke ‘plak-actie’ van fans FC Emmen in stadion gaat viraal

Zaterdag, 16 januari 2021

Fans van FC Emmen hebben een van de doelen in het stadion dichtgeplakt, zo valt zaterdag op beelden van ESPN te zien. De actie van de supporters kan worden gezien als dé oplossing om minder tegendoelpunten om de oren te krijgen, al wordt er ook gesuggereerd dat het nu voor de hekkensluiter van de Eredivisie nog moeilijker zou zijn om het vijandelijke doel te vinden. De daad van de fans is inmiddels weer ongedaan gemaakt.

FC Emmen, dat zaterdag in eigen huis tegen Vitesse speelt, wist geen van de laatste zestien competitieduels te winnen. De Emmenaren noteerden in het profvoetbal slechts één keer een langere reeks van competitiewedstrijden zonder zege: 17 in 2012 in de Eerste Divisie. Het team van Dick Lukkien incasseerde dit seizoen al 41 treffers in 16 duels. In de afgelopen Eredivisie-jaargang kreeg de ploeg in 26 wedstrijden 45 doelpunten tegen.

Lukkien is de zesde trainer ooit en de derde deze eeuw die in de zeventiende speelronde van een Eredivisie-seizoen op de bank zit zonder een zege te hebben geboekt in de eerste zestien wedstrijden van dat betreffende seizoen. Deze eeuw gingen Dolf Roks (in 2005/06 bij RBC) en Gert Heerkes (in 2010/11 bij Willem II) Lukkien voor, zo blijkt uit statistieken van Opta.