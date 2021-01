Vuurwerk ontploft in hand van Galatasaray-back; ook operatie aan oog

Vrijdag, 1 januari 2021 om 09:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:24

Omar Elabdellaoui lijkt voor onbepaalde tijd aan de kant te staan. Galatasaray laat via de officiële kanalen weten dat de veelzijdige rechtspoot annex Noors international het slachtoffer is geworden van een vuurwerkongeluk.

Elabdellaoui, 29 jaar, werd geraakt door vuurwerk toen hij het nieuwe jaar vierde. Vuurwerk ontplofte in zijn hand en ook heeft hij oogletsel aan het incident overgehouden. De verdediger annex middenvelder is meteen onder het mes gegaan in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de oogbeschadiging is en/of wat voor invloed het zal hebben op zijn gezichtsvermogen.

Onder meer trainer Fatih Terim en vedette Arda Turan gingen in de nacht van donderdag op vrijdag naar het ziekenhuis waar Elabdellaoui werd geopereerd. Tal van clubs in Turkije tonen via sociale media hun medeleven aan Elabdellaoui. “We hopen dat Omar Elabdellaoui zo snel mogelijk herstelt”, laat Besiktas weten. Ook Fenerbahce hoopt op een spoedig herstel. “We hopen dat Omar Elabdellaoui zo snel mogelijk weer gezond en wel is.” Op sociale media circuleert ook een foto van Elabdellaoui na het vuurwerkincident.

Elabdellaoui speelt pas sinds afgelopen zomer voor Galatasaray. Hij kwam tot dusver tot dertien optredens voor de topclub uit Istanbul. In het verleden kwam hij ook uit voor Feyenoord, dat de verdediger in 2012/13 huurde van Manchester City. Dat was geen onverdeeld succes, met slechts vijf duels in zijn eerste half jaar. De huurverbintenis werd na een half jaar al verscheurd. Bij Olympiacos blies hij zijn loopbaan nieuw leven in: de geboren Noor met Marokkaanse roots speelde tussen 2014 en 2020 in Griekenland.