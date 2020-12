FC Twente ontkent vertrek na opvallend gerucht op Twitter

Het gerucht dat Lazaros Lamprou komende winter al terug zou keren naar zijn club PAOK Saloniki, wordt door FC Twente ontkracht. De aanvaller, die afgelopen zomer een huurovereenkomst voor een jaar tekende bij Twente, komt niet in de plannen van trainer Ron Jans voor en zou nog deze winter vertrekken. Daar zegt zijn huidige werkgever niks vanaf te weten. Clubwatcher Leon ten Voorde van TC Tubantia meldt dat Lamprou gewoon bij de wedstrijdselectie zit voor de confrontatie van dinsdagavond met Sparta Rotterdam (20.00 uur).

Journalist Sander Berends van ELF Voetbal meldde maandag dat de huurperiode van Lamprou bij Twente, die loopt tot komende zomer, voorbij zou zijn en de Griek terug zou keren bij PAOK. De oud-speler van Fortuna Sittard heeft in Griekenland nog een contract tot medio 2023. “Er is niets veranderd ten opzichte van vorige week wat betreft de situatie rondom Lamprou. Hij is morgen nog niet weg”, reageert een woordvoerder van Twente op het gerucht tegenover RTV Oost.

Nog een nieuwtje uit Griekenland. De huurperiode van Lazaros Lamprou bij FC Twente is voorbij. PAOK Saloniki haalt de 23-jarige aanvaller terug. In Enschede speelde hij dit seizoen slechts zeven duels in de Eredivisie. Contract bij PAOK loopt nog tot medio 2023. pic.twitter.com/4UfcaLxopH — Sander Berends (@SanderBerends1) December 21, 2020

Lamprou komt dit seizoen niet in de plannen van Jans voor, die in de voorhoede de voorkeur geeft aan Queensy Menig. Vorige week gaf Jans aan dat een vroegtijdig vertrek van Lamprou vooral bij de speler zelf ligt. “Lazaros is hier naartoe gekomen met heel veel verwachtingen. Hij had echter een fysieke achterstand en het elftal is gaan draaien. Maar hij is gewoon een goede speler”, aldus Jans. “Hij ging zich forceren en dat is niet geweldig gegaan. Wij hadden ook hoge verwachtingen, maar tot nu toe is dat er nog niet uitgekomen.”

De Griekse aanvaller begon sterk bij Twente en leek na een goede voorbereiding een basisplaats te veroveren, maar kwam tot dusver slechts zeven keer in actie in competitieverband. Een basisplaats zat er nog niet in. “Af en toe zie je wel dat hij teleurgesteld is, want dan valt Thijs van Leeuwen in en niet Lazaros Lamprou. Dat is best lastig. We moeten even kijken wat we in de tweede seizoenshelft van beide kanten willen. Het ligt vooral aan Lazaros zelf of hij vertrekt bij FC Twente.”