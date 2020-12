Labyad deelt boosheid op Instagram: ‘Dat dit nog gebeurt in 2020!’

Ajax-aanvaller Zakaria Labyad heeft zich op Instagram boos gemaakt om een video die momenteel hard rondgaat op internet. Beelden van een Syrisch gezin in Heerlen dat wordt geteisterd door buren worden massaal gedeeld. In de video is te zien dat buren onder meer vuurwerk in de tuin gooien en op hardhandige wijze het huis proberen binnen te dringen. Op Instagram wordt onder de video uitgelegd dat de politie niet in actie is gekomen nadat het gezin contact zocht. De beelden zijn nu gedeeld om ‘aandacht te vragen voor de zaak in hoop dat de plaatselijke autoriteiten werk gaan maken van het probleem'. “Dat dit nog gebeurt in 2020!”, aldus een boze Labyad op Instagram Stories. De video heeft diverse bekende Nederlanders bereikt. Bas Smit heeft samen met rapper Lil’ Kleine een doneeractie op touw gezet om het Syrische gezin te helpen. Meerdere BN’ers, waaronder ook presentatrice Miljuschka Witzenhausen en zangeres Romy Monteiro, hebben de video gedeeld om aandacht te vragen voor de kwestie.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

De gemeente Heerlen en de politie hebben inmiddels een gezamenlijk bericht naar buiten gebracht. "In samenwerking met diverse professionals doet de gemeente Heerlen op dit moment alles wat in hun macht ligt om de Syrische familie én andere betrokkenen te ondersteunen en helpen. Dit met als doel zo snel als mogelijk de rust en het veiligheidsgevoel terug te brengen binnen het gezin en in de buurt", zo begint het statement. "In een eerder stadium is het gezin hiervoor een passende woning in een andere wijk aangeboden, waarbij het gezin er destijds zélf voor heeft gekozen hier niet op in te gaan. Momenteel verblijft het gezin niet meer in de huidige woning. De gemeente is met man en macht op zoek naar een geschikte woonruimte voor het hele gezin. Naast dit onderdak op langere termijn werken we ook aan een tijdelijke oplossing om het gezin zo snel als mogelijk te huisvesten. In de tussentijd onderhouden we actief contact met alle betrokkenen."

Lees hier het volledige bericht van de gemeente Heerlen en de politie.