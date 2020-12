‘Ik wilde na elf jaar Nederland wat heel anders en dat heb ik gekregen ook!’

20 december 2020

Maikel van der Werff speelde elf jaar in het Nederlandse profvoetbal en was er vorig jaar zomer opeens helemaal klaar mee. Hij toog naar de Verenigde Staten, waar hij een bizar seizoen doormaakte. Nu twijfelt hij als transfervrije speler over zijn toekomst. Blijven bij FC Cincinnati is een aantrekkelijke optie, maar het kan ook maar zo dat hij opteert voor weer een nieuw avontuur aan de andere kant van de wereld. Het leven als avonturier bevalt hem namelijk uitstekend.

De uitbraak van het coronavirus, een maand lang opgesloten leven in zijn hotelkamer, Ron Jans die ontslagen werd vanwege vermeend racisme; Van der Werff heeft opties genoeg om te kiezen als meest bizarre factor van zijn debuutjaar in de MLS, maar hij kiest voor iets heel anders. “Dat de kinderen zo snel hebben geleerd om vloeiend Engels te spreken en zich helemaal op hun gemak voelen hier. Mijn gezin moet het ook goed hebben, want anders is het voor mij niet de moeite waard”, verklaart de 31-jarige vader van Nola (6) en Djez (3). “Het was wel even spannend in de eerste weken op school, maar ze maakten enorm snel vriendjes. Heel cool om te zien. Dat maakt het voor mijn vrouw en mij ook gemakkelijker om te genieten.”

Van der Werff waagde in de zomer van 2019 de sprong in het diepe. Nadat hij zijn hele carrière in Nederland had doorgebracht bij FC Volendam, PEC Zwolle en Vitesse, ging hij vorig jaar aan de slag bij FC Cincinnati, waar hij werd binnengehaald als eerste Nederlander en al snel gezelschap kreeg van landgenoten Haris Medunjanin, Jurgen Locadia en Siem de Jong. “Dat heeft het wennen hier ook makkelijker gemaakt. Het was voor mij zeker geen probleem om de enige Nederlander in de selectie te zijn, maar het is wel zo leuk dat we het afgelopen jaar veel samen op hebben kunnen trekken. Het zijn goeie gasten waar ik graag een hapje mee ga eten of gewoon fijn mee kan kletsen. Ik kan echt zeggen dat we een hechte vriendschap op hebben gebouwd.”

Veel sportief succes hebben ze niet kunnen vieren samen, want Cincinnati speelde een dramatisch seizoen en eindigde zelfs op de allerlaatste plaats. “Dan is het nog een gelukje dat niemand degradeert in de MLS”, aldus Van der Werff, die zich niet laat ontmoedigen door de slechte resultaten. “Als je eenmaal onderaan staat, valt alles de verkeerde kant op en dat was bij ons niet anders. We hadden heel veel last van blessures en alles zat simpelweg tegen. Door de rommelige voorbereiding hebben we al snel tegen elkaar gezegd dat dit een bouwjaar moest zijn en dat het volgend seizoen beter moet. We zijn nu al rustig begonnen met trainen, dus ik verwacht dat het dan een stuk beter gaat.”

Het is echter niet helemaal zeker dat Van der Werff dan nog steeds bij Cincinnati speelt. Hij mag volgens zijn nog één jaar lopende contract transfervrij verkassen als hij dat zou willen, maar heeft ook de mogelijkheid om met een jaar en de optie van een tweede te verlengen. “Ik heb het onwijs naar mijn zin hier, maar ik leef altijd met de gedachte dat ik wel zie wat er komt. Zo sta ik er nog steeds in. Ik werk keihard en dan komt er vanzelf wel iets moois voorbij. Als ik hier nog een jaar blijf, ga ik hier mijn uiterste best doen en misschien komt er wel een geweldige uitdaging om in januari al ergens aan de slag te gaan”, vervolgt de verdediger, die weet dat Medunjanin en de gehuurde Locadia nog wel een seizoen blijven.

Alleen Siem de Jong is vertrokken naar de Eredivisie, waar hij vorige maand als nieuwe aanwinst werd gepresenteerd bij sc Heerenveen. Eenzelfde stap terug naar Nederland ziet Van der Werff nu niet zo snel voor zichzelf weggelegd. “Het is niet dat ik per se niet terug wil, maar ik had het wel gezien vorig jaar. Daarom wilde ik ook niet verlengen bij Vitesse”, legt hij uit. De verdediger won met de Arnhemmers de KNVB Beker en flikte dat kunstje eerder al met PEC Zwolle. “Niet veel mensen kunnen dat zeggen, dus daar ben ik wel trots op. Ik heb ook gewoon heel mooie momenten gekend in Nederland, maar ik was op een gegeven moment toe aan wat anders en dat heb ik gekregen ook! Ik ben blij dat we dat aan hebben gedurfd. Tot nu toe heeft het heel goed uitgepakt.”

Het niveau van de competitie, de mooie stadions, het vele reizen, de verschillende culturen en de ultieme sportbeleving spreken wat Van der Werff allemaal in het voordeel van de MLS. “Iedereen hier is gek op sport en dat spreekt mij heel erg aan. Normaal gesproken zitten hier iedere week 27.000 fans op de tribune", weet hij. "Dat is echt mooi en ik ging ook hierheen met de gedachte heel veel te mogen reizen en veel van het land te kunnen zien, maar door Covid is dat nu natuurlijk niet mogelijk. Gelukkig heb ik in 2019 en in het begin van 2020 nog wel meegemaakt hoe het is met volle stadions en dat is wel heel gaaf hoor. Niet voor niets dat er elk jaar behoorlijk grote namen bij komen, want het is gewoon een toffe competitie met heel veel wedstrijden.”

Had hij dan achteraf misschien niet jaren eerder over de grens moeten kijken? “Nu zou ik zeggen ‘ja’, maar je weet het nooit van tevoren. Het had ook gekund dat ik het hier helemaal niet naar mijn zin had gehad of dat mijn vrouw en kinderen niet konden wennen. Gelukkig gaat dat allemaal goed dankzij de hulp van alle mensen op de club en in de buurt. We wonen echt in een fijne neighbourhood, vervolgt Van der Werff, die in januari wel even naar Nederland wil gaan voor familiebezoek. “Natuurlijk missen we het om vrienden en familie te zien, dus we hopen dat het tegen die tijd allemaal kan en mag met reizen en vliegen”, aldus de verdediger, die zich mentaal op wil laden voor de nieuwe jaargang.

Van der Werff speelde in elf jaar tijd bijna 250 profduels in Nederland: 94 wedstrijden bij Vitesse, 77 keer voor PEC Zwolle en 76 keer namens FC Volendam.

“Afgelopen seizoen speelde ik door een aantal blessures maar de helft mee, anders had ik zeker meer wedstrijden gespeeld. Komend jaar hoop ik volledig fit te blijven en dan is het natuurlijk aan de coach. Ik ken Jaap als een goede vent en heb in het verleden ook al met hem samengewerkt bij PEC Zwolle, al weet ik niet of het een voordeel is dat we elkaar kennen en dezelfde nationaliteit hebben. Hij moet uiteindelijk gewoon kiezen voor de beste elf”, klinkt het nuchter. “Hij heeft een geweldige carrière gehad als speler en ook als trainer heeft hij bij PEC al aardige dingen laten zien”, prijst Van der Werff, die aangeeft veel van de voormalig international te leren. “Hij was een centrale verdediger van wereldklasse, dus daar kan ik ook op mijn leeftijd nog veel van opsteken.”

Stam stapte vorig seizoen in bij Cincinnati nadat Ron Jans vanwege vermeend racisme werd ontheven uit zijn functie. Van der Werff wil het verleden niet onnodig oprakelen en zegt alleen blij te zijn dat de oefenmeester zo goed bezig is bij FC Twente. “Ik hoop dat hij dat kan vasthouden en focus me voorlopig op Cincinnati, waar Jaap mijn trainer is. Hij heeft door al die commotie natuurlijk een lastige start gehad en toen hij er eenmaal zat, moest iedereen meteen in quarantaine, mochten we wekenlang niet trainen en toen kwam er na tien dagen voorbereiding al het grote MLS Is Back tournament, waarin we een maand op onze kamer opgesloten zaten en alleen naar buiten mochten om te eten, te trainen of een wedstrijd te spelen. Dat was best heftig, ja. Probeer dan als trainer maar eens om direct iets van je ideeën over te dragen... Dat heeft hij ondanks alles nog goed gedaan, dus niemand twijfelt aan zijn capaciteiten.”

Van der Werff is er zeker van dat Stam bij de start van het volgende seizoen nog steeds aan het roer staat, al is volstrekt onduidelijk wanneer de nieuwe jaargang van start gaat. “Er wordt over gesproken om veel later dan normaal te starten zodat de fans eventueel terug het stadion in kunnen. Ik heb zelfs gehoord dat het mei kan worden, maar dat zijn alleen maar speculaties. We zien wel wat er gaat gebeuren”, herhaalt hij zijn eigen motto. “Het zou super zijn als alles volgend seizoen weer normaal kan zijn. Ik geef het een goede kans dat ik hier volgend jaar nog speel en dan is het perfect als ik het avontuur waar ik voor gekomen ben alsnog met volle teugen kan beleven. Vorig jaar heb ik het zoals gezegd al voor een deel mee mogen maken, dus ik weet hoe gaaf het kan zijn.”