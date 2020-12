Ajax krijgt na vermeende ruzie wel met Gómez te maken, maar niet met Ilicic

Alejandro Gómez staat woensdagavond ‘gewoon’ aan de aftrap in de beslissende Champions League-wedstrijd tegen Ajax. Voorafgaand aan het duel deden in Italië geruchten de ronde dat de Argentijnse aanvoerder van la Dea een aanvaring zou hebben gehad met trainer Gian Piero Gasperini. Ook Josip Ilicic zou in onmin leven met Gasperini en de aanvallende middenvelder heeft in de Johan Cruijff ArenA geen basisplaats.

Gasperini zou het tijdens het duel met FC Midtjylland (1-1 gelijkspel) van vorige week in eerste instantie aan de stok hebben gekregen met Gómez. Gasperini wilde dat Gómez van flank wisselde, maar de Argentijnse aanvaller had daar geen trek in. Al op het veld volgde een felle discussie, die in de rust in de kleedkamer verder uit de hand zou zijn gelopen. De ruzie zou zo hoog zijn opgelopen dat er zelfs een handgemeen zou zijn geweest. Gómez keerde in de tweede helft niet terug: hij werd gewisseld voor Ilicic.

Ilicic zou wel de kant van Gómez hebben gekozen en met tegenzin het veld hebben betreden in de tweede helft. Na afloop zou Gasperini zijn ontslag al hebben aangeboden bij de clubleiding van Atalanta, die dat weigerde. De oefenmeester eiste daarom vervolgstappen tegen Gómez en Ilicic, maar de club wilde ook daar niet aan meewerken. Daarop besloot Gasperini om Gómez en Ilicic niet op te nemen in de wedstrijdselectie voor het treffen met Udinese, dat uiteindelijk afgelast werd vanwege overvloedige regenval.

De Sloveense aanvallende middenvelder begon de laatste tijd juist steeds meer zijn draai te vinden bij Atalanta, nadat hij om een niet officieel bekendgemaakte reden lange tijd afwezig was. Ilicic speelde dit seizoen voorlopig negen officiële wedstrijden (waarvan zes als basisspeler), verzorgde een doelpunt en een assist, overigens allemaal in Champions League-verband, en was in het eerste duel tussen Atalanta en Ajax (2-2) nog wel basisspeler. Met een doelpunt speelde hij een belangrijke rol in de 0-2 overwinning op Liverpool, waarna hij overigens vorige week tegen FC Midtjylland weer op de reservebank begon. Matteo Pessina is tegen Ajax de aanvallende middenvelder bij Atalanta, achter spitsen Dúvan Zapata (die in de eerdere ontmoeting in Bergamo twee keer scoorde) en Gómez.

Tegen Ajax is er tevens een basisplaats weggelegd voor Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens. Laatstgenoemde legde afgelopen weekeinde een vals-positieve coronatest af, maar kreeg daags voor het duel in Amsterdam nog groen licht om onderdeel uit te maken van de wedstrijdselectie. Ajax moet woensdagavond winnen van Atalanta om zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. De Italianen hebben aan een gelijkspel genoeg om de Amsterdammers onder zich te houden.

Opstelling Atalanta: Gollini, Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Zapata en Gómez.