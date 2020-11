Jörgensen sprakeloos na bijzondere actie Feyenoord-fans op Erasmusbrug

Nicolai Jörgensen kampt al jaren regelmatig met blessureleed en ook nu staat de Deense spits geblesseerd aan de kant. Om te laten blijken dat hij nog altijd de steun van Het Legioen heeft, verzamelde de harde kern van de Rotterdammers zich woensdagavond op de Erasmusbrug, vlakbij de woning van Jorgensen. Er werden fakkels afgestoken en de aanvaller werd toegezongen. “Jörgensen, een van de helden van het kampioensjaar 2016/17, kampt helaas met blessureleed sinds dat seizoen”, schrijft De Noordzijde op Instagram. “Tijd om Nico en zijn gezin een hart onder de riem te steken. Nico, wij steunen je!” Op zijn eigen account deel Jörgensen de beelden en schrijft hij: “Out of words.... This means the world to me.”