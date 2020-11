Doelman Jasper Schendelaar scoort nét niet en ziet NAC Breda winnen

NAC Breda heeft zaterdagavond een benauwde thuiszege geboekt op Telstar. De manschappen van Maurice Steijn hadden het lastig tegen die van Andries Jonker, maar een gouden wissel van eerstgenoemde trainer brak de wedstrijd open. Invaller Jethro Mashart maakte twee minuten na zijn entree het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. Doelman Jasper Schendelaar kopte de bal in de slotseconde uit een hoekschop op de lat.

De eerste kansen van de wedstrijd waren voor Telstar. Eerst zag Sven van Doorm een schot vanuit kansrijke positie gekeerd worden door doelman Nick Olij, daarna raakte Redouan El Yaakoubi de bal niet goed met het hoofd. Na een half uur spelen werd NAC gevaarlijk, toen Lex Immers van dichtbij dacht in te kunnen schieten. Welat Cagro wist het schot te kraken en raakte daarna al vallend de bal met de hand, maar NAC kreeg geen penalty van scheidsrechter Jannick van der Laan.

Wow!! Tweeënhalve week na het doelpunt van Luuk Koopmans bijna weer een scorende keeper in Nederland ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 14 november 2020

Telstar had ook in de tweede helft het beste van het spel en kreeg na een uur spelen de tot dan toe grootste kans van de wedstrijd. Daniel Adshead kwam na een goede één-twee met Glynor Plet vrij doelman Olij, die met de voet redding bracht op zijn schot. Iets meer dan twintig minuten voor tijd bracht Steijn bij NAC Mashart in het veld. De linksback werd twee minuten later door een goede pass van Yassine Azzagari het zestienmetergebied van Telstar ingestuurd, waarna hij met een stiftje doelman Schendelaar verschalkte: 1-0.

In de slotfase kreeg Plet de bal uit een hoekschop voor de voeten, maar de spits van Telstar mikte naast. NAC had de wedstrijd kunnen beslissen, ware het niet dat een inzet van DJ Buffonge van de lijn werd gehaald door verdediger Benaissa Benamar. In de laatste minuut van de blessuretijd kopte doelman Schendelaar op de lat.