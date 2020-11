Donis Avdijaj kiest definitief voor terugkeer in de Eredivisie

Donis Avdijaj keert terug in de Eredivisie. De 24-jarige vleugelaanvaller uit Kosovo, die opgroeide in Duitsland, tekent volgens Voetbal International donderdagavond een éénjarig contract bij FC Emmen. met de optie op een tweede jaargang in Drenthe. Avdijaj, die normaal gesproken als linksbuiten inzetbaar is, zat zonder club na zijn vertrek bij het Schotse Heart of Midlothian afgelopen zomer.

Mocht FC Emmen erin slagen om Avdijaj definitief aan de club te binden, dan kan hij op 21 november al zijn debuut maken voor de huidige nummer zeventien in de Eredivisie. AZ is die dag de tegenstander van het kwakkelende elftal van trainer Dick Lukkien. FC Emmen zocht al enige tijd naar aanvallende versterkingen, zeker ook omdat men tot dusver pas elfmaal wist te scoren in acht competitieduels. Met de huidige rangschikking daalt de club aan het einde van het seizoen af naar de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast zijn er zorgen over Sergio Peña, die tijdens de interlandperiode geblesseerd is geraakt.

Lukkien liet zich in oktober, toen Avdijaj meetrainde bij FC Emmen, al lovend uit over de vleugelaanvaller. "Donis heeft bij Willem II al laten zien dat hij heel goed kan voetballen. We zijn er erg blij mee dat hij hier nu zijn kwaliteiten kan laten zien. Hopelijk kunnen we wat voor elkaar betekenen", zo duidde Lukkien vorige maand bij FOX Sports rondom het duel van FC Emmen met Fortuna Sittard de situatie van Avdijaj.

Avdijaj is geen onbekende op de Nederlandse velden. Hij kwam in de eerste helft van 2018 op huurbasis uit voor Roda JC Kerkrade, dat destijds degradeerde uit de Eredivisie. Kort daarna ruilde de buitenspeler Schalke 04 in voor Willem II. In Tilburg kende Avdijaj de nodige problemen op disciplinair vlak, wat resulteerde in het tussentijds stopzetten van de samenwerking tussen club en speler in maart 2019. De beoogde aanwinst van FC Emmen speelde daarna nog even voor Trabzonspor.