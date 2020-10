Voormalig Ajax-talent Weihrauch op 32-jarige leeftijd overleden

Per Weihrauch is op 32-jarige leeftijd plotseling overleden, zo hebben diverse Deense media vrijdag naar buiten gebracht. De voormalig aanvaller werd in Denemarken gezien als een van de grootste talenten van zijn lichting. Hij speelde in de jeugd bij Ajax en Chelsea, voordat hij op negentienjarige leeftijd moest stoppen met voetballen vanwege aanhoudend blessureleed.

BT meldt dat Weihrauch eerder deze maand dood werd aangetroffen in zijn appartement. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. “Per zijn dood kwam volledig uit het niets”, laat zijn broer Bo weten. “Ik kan alleen maar goede dingen over hem zeggen. Hij was enorm geliefd, dat bleek wel uit de enorme opkomst bij zijn afscheid.” Weihrauch viel met zijn talent op als speler bij het Deense Hvidovre. Ajax-scout John Steen Olsen kreeg hem al snel in het vizier.

Na proefperiodes bij Everton en Norwich City, en aanbiedingen van Tottenham Hotspur, Arsenal en PSV koos hij voor een overstap naar Ajax. In Amsterdam beleefde hij een zware tijd, daar hij door blessureleed weinig in actie kon komen. Frank Arnesen haalde hem in 2006 naar Chelsea. Daar besloot hij op negentienjarige leeftijd om te stoppen met voetballen na aanhoudend blessureleed.

Weihrauch werd begeleid door zaakwaarnemer Sören Lerby. De oud-voetballer reageert op het overlijden van het voormalige toptalent: "Het is vreselijk, op zo'n jonge leeftijd. Ik sprak regelmatig met hem. Zijn dood komt volledig uit het niets. Het is triest. Dat hij op jonge leeftijd ongeschikt werd verklaard als voetballer, heeft waarschijnlijk zijn tol geëist", aldus Lerby. "Hij had als kind een droom, speelde bij Ajax en Chelsea, maar zijn lichaam kon er niet mee omgaan. Hij werd wel geopereerd, maar het werd niet beter.”

Nadat Weihrauch werd afgekeurd als voetballer ging hij aan de slag bij het managementbureau van Lerby. Op jonge leeftijd werkte hij als spelersbegeleider bij het kantoor waar onder meer Pierre-Emile Höjbjerg en Viktor Fischer zijn aangesloten. "Ik had een ongelooflijk goede relatie met Per", aldus Lerby. "Ik heb hem na zijn voetbalcarrière meegenomen en hij heeft vele jaren bij ons gewerkt. Hij was een superkerel." Volgens Lerby is Weihrauch enkele jaren geleden gestopt bij het managementbureau en was hij werkzaam bij de Deense bank Nordea.