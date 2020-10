VAR drukt met drietal beslissingen stempel op duel tussen PEC en Willem II

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Willem II heeft zaterdagavond geen winnaar gekregen. Na negentig minuten voetballen stond er een 0-0 stand op het scorebord in Zwolle. Dat er na 96 minuten voetballen niet gescoord was, was mede te danken aan de VAR. Met twee teruggedraaide strafschoppen en een afgekeurd doelpunt van Jan Arie van der Heijden drukte de videoscheidsrechter een stempel op het duel.

Met PEC en Willem II stonden in het MAC3PARK Stadion niet bepaald twee ploegen in een blakende vorm tegenover elkaar. De Tilburgers waren vooraf al vier wedstrijden zonder overwinning, terwijl de thuisploeg drie keer op rij zonder zege bleef. Het was PEC dat in eigen stadion het best uit de startblokken kwam. Immanuel Pherai, Dean Huiberts en Slobodan Tedic verzuimden echter om in het eerste kwartier voor de openingstreffer te zorgen. Pas na ruim een halfuur spelen viel het eerste schot van Willem II te noteren, toen een poging van Mike Trésor Ndayishimiye over ging.

Op slag van rust leek PEC een strafschop te krijgen, toen scheidsrechter Martin Pérez de bal op de stip legde na een overtreding op Tedic. Videoscheidsrechter Alex Bos constateerde echter dat de bal buiten het strafschopgebied moest komen te liggen, waarna Pherai de vrije trap over schoot. De eerste mogelijkheid na rust was voor de bezoekers, nadat PEC-doelman Michael Zetterer de bal tegen Vangelis Pavlidis aan schoot. De sluitpost kwam echter met de schrik vrij en zag zijn ploeg vervolgens de kansen krijgen, via Clint Leemans en Pherai.

Willem II stelde daar een schot tegenover van Pol Llonch, maar echt grote kansen bleven heel lang uit. In de slotfase werd het echter nog spectaculair in Zwolle. Allereerst ging de bal voor de tweede keer op de stip, na een overtreding van Mustafa Saymak op Derrick Köhn. De middenvelder kreeg zijn tweede gele kaart, maar door inmenging van de VAR belandde de bal opnieuw uiteindelijk niet op elf meter, maar buiten het strafschopgebied. Een minuut later leek Jan Arie van der Heijden, die zijn basisdebuut maakte bij Willem II, de matchwinner te worden.

De middenvelder schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak, maar voor de derde keer op de avond moest de VAR ingrijpen. Sebastian Holmén stond in de baan van het schot en belemmerde het zicht van Zetterer, wat uiteindelijk beoordeeld werd als hinderlijk buitenspel nadat scheidsrechter Pérez zelf even bij het scherm ging kijken. Ole Romeny had vervolgens met het hoofd nog een dot van een kans om Willem II alsnog een overwinning te bezorgen, maar mede dankzij een katachtige reflex van Zetterer bleef er een doelpuntloze stand op het scorebord in Zwolle.