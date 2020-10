Johan Derksen maakt grote uitzondering: ‘Deze fout wil ik rechtzetten’

Johan Derksen neemt zelden een uitspraak terug, maar slikte maandag in de uitzending van Veronica Inside een grap in die hij vorige week maakte. De analist betuigde spijt voor een opmerking waarmee hij de potentiële ernst van stofwisselingsziekten bagatelliseerde. Derksen werd tot inkeer gebracht door een kijker van het programma: de 51-jarige Danny Drieënhuizen, wiens tienjarige zoontje Axel een ernstige stofwisselingsziekte heeft. In het Algemeen Dagblad vertelt Danny zijn verhaal.

Derksen maakte vorige week vrijdag een grap over de stofwisselingsziekte van de kersverse PSV-middenvelder Mario Götze, zonder bekend te zijn met de mogelijke ernst van die ziekten. Toen de vrouw van Götze, Ann-Kathrin Brömmel, ter sprake kwam, grapte de analist dat hij voor haar 'ook wel een stofwisselingsziekte' over zou hebben. Nadat hij een brief van Danny onder ogen kreeg, verklaarde Derksen in de eerstvolgende uitzending dat hij een 'heel domme, onbeschaafde opmerking' had gemaakt. "Hij schreef iets waar ik het helemaal mee eens ben: als ik had gezegd ‘daar heb ik ook wel kanker voor over’, dan was er een rel ontstaan. Maar door mijn onwetendheid over de ernst van een stofwisselingsziekte heb ik gewoon iets heel doms gezegd."

In zijn brief schreef Danny dat zijn zoontje Axel, bijna elf jaar, een progressieve en levensbedreigende stofwisselingsziekte heeft. Hij kan niet lopen, niet praten en niet zelf eten. De jongen heeft zijn hele leven palliatieve zorg nodig; Axel is nu al ouder geworden dan de artsen kort na zijn geboorte dachten. "Er wordt gedacht dat er meer kinderen aan stofwisselingsziekten doodgaan dan aan kanker. Genezen doe je niet en behandelbaar zijn er maar een paar. Vaak zijn kinderen ernstig meervoudig gehandicapt en worden ze niet volwassen", schreef Danny in de brief, die in zijn volledigheid te lezen is op de website van het Algemeen Dagblad.

In een interview met de krant zegt Danny dat het leven voor het gezin loodzwaar kan zijn. "Want je bent hier niet voor opgeleid. Maar met ons gezin maken we er het beste van", aldus de vader van Axel. De manier waarop Derksen zijn opmerking rechtzette, kan rekenen op de waardering van Danny. "Heel hoffelijk hoe Johan en Wilfred dit hebben opgepakt. Iedereen kan een uitglijder maken, maar als je het dan op deze manier oplost, dan kan ik daar alleen maar respect voor hebben. Ik ben ook helemaal niet boos meer."

In de uitzending van vrijdag zullen de tafelheren stilstaan bij de Dag van Krachtenbundeling tegen Stofwisselingsziekten, die zaterdag plaatsheeft. Derksen heeft zelf inmiddels ook meer geleerd over de ziekte. "Ik weet nu ook dat tienduizend gezinnen ermee te maken hebben. Kijk, zo’n opmerking ontstaat tijdens de uitzending. Dat realiseer je je niet, omdat je net als de meeste Nederlanders niet weet wat die ziekte inhoudt", legt hij uit. "Als ik iemand een klootzak vind, dan maakt me dat weinig uit. Maar deze fout wil ik graag rechtzetten. Daar heb ik geen moeite mee. Ik ben blij dat Danny onze reactie waardeert. Vrijdag gaan we in de uitzending weer aandacht besteden aan de Dag van de Stofwisselingsziekte. Dat lijkt me heel nuttig."