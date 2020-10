Donderdag, 15 Oktober 2020

Juventus raakt overbodige speler voorlopig niet kwijt

Alexandre Pato heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer op de Italiaanse velden. De transfervrij bij São Paulo vertrokken spits is in beeld bij Genoa, Spezia en het in de Serie B uitkomende Monza van Silvio Berlusconi. (La Gazzetta dello Sport)

Nikola Milenkovic staat nog altijd op de radar bij Internazionale, AC Milan en Napoli. De centrale verdediger is tegelijkertijd met Fiorentina in gesprek over een nieuw contract. (Tuttosport)

Sami Khedira gaat zijn contract bij Juventus waarschijnlijk niet ontbinden. De middenvelder, die nog een jaar vastligt, is bereid om in ieder geval tot januari op de loonlijst bij de Italiaanse grootmacht te blijven staan. (Diverse Italiaanse media)

Luka Modric kan binnenkort een contractaanbieding verwachten van Real Madrid. De middenvelder wil graag zijn loopbaan afsluiten bij de topclub, maar de Madrilenen zetten vooralsnog in op een contract tot medio 2022. (Sport)

Newcastle United gaat Allan Saint-Maximin belonen voor de sterke start van het seizoen. De buitenspeler kan een van de grootverdieners van de Premier League-club worden met een verbintenis tot 2026. (Sky Sports)