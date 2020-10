Ex-speler (18) van Feyenoord en Sparta opgepakt na schietpartij in de VS

James Dunning is opgepakt in de Verenigde Staten. De achttienjarige ex-jeugdspeler van Feyenoord en Sparta Rotterdam zou bij een universiteit in Utah met een BB Gun, een Airsoft pistool, studenten hebben beschoten. Zondag loste hij volgens Amerikaanse media vanuit een auto, met nog vier inzittenden, drie schoten op een groep studenten. Een student zou in het hoofd zijn geraakt.

De persoon in kwestie werd enkele centimeters boven zijn oor geraakt. De andere studenten waren ook geraakt, maar hoefden geen medische hulp te ondergaan. Dunning heeft naar verluidt toegegeven dat hij de scholieren heeft beschoten met een BB Gun. Dunning wordt beschuldigd van zware mishandeling. Eén van de inzittenden verklaarde later dat Dunning eerder op de avond ook iemand in het been zou hebben geschoten.

De jonge Canadees kwam medio 2018 in Nederland terecht vanwege de werkzaamheden van zijn vader, die fysiotherapeut is. De middenvelder bood zich aan bij Feyenoord en mocht zich een seizoen bewijzen. Na enkele wedstrijden bij Feyenoord kwam hij vorig jaar zomer bij Sparta terecht. Volgens De Telegraaf stond Dunning ook bij Sparta te boek als een aardige jongen, immer van onbesproken gedrag. Hij sloot zich in januari aan bij het team van de Utah Valley University.