Hakim Ziyech verlaat trainingskamp Marokko en keert terug naar Londen

Hakim Ziyech heeft het trainingskamp van Marokko verlaten en is teruggekeerd naar Engeland. De Marokkaanse voetbalbond maakt via de officiële kanalen bekend dat de middenvelder in Londen verder gaat werken aan zijn herstel van een knieblessure en dat zijn terugkeer al eerder in samenspraak met Chelsea was besloten.

Ziyech, 27 jaar, raakte in augustus in een oefenduel met Brighton & Hove Albion geblesseerd aan de knie en hoopt spoedig zijn eerste officiële minuten voor Chelsea te maken. De ex-Ajacied maakte vrijdag als invaller zijn rentree op de velden: hij kwam in de oefeninterland tussen Marokko en Senegal (3-1 winst) als vervanger van Oussama Tannane binnen de lijnen en gaf vervolgens een assist op Youssef El-Arabi.

Hakim Ziyech krijgt ALLE credits na zijn prachtige assist op Youseff El Arabi! ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 9 oktober 2020

Bondscoach Vahid Halilhodzic kan dinsdag in de oefeninterland tegen DR Congo geen beroep doen op Ziyech. “Hakim Ziyech heeft het trainingskamp verlaten om in Engeland zijn medische programma voort te kunnen zetten, zoals de medische staf van Marokko en Chelsea in een eerder stadium waren overeengekomen”, zo luidt het communiqué. Chelsea gaf eerder wel toestemming om Ziyech afgelopen week af te laten reizen naar Rabat.

Het ligt voor de hand dat Ziyech bij de eerstvolgende wedstrijdselectie van Chelsea zit. Het team van Frank Lampard speelt op 17 oktober in eigen huis tegen Southampton. Het is maar de vraag of Edouard Mendy dan in actie kan komen. De doelman raakte tijdens een training bij het nationale elftal van Senegal geblesseerd aan zijn dijbeen en kwam vrijdagavond dan ook niet in actie. Hij is inmiddels ook teruggekeerd naar Londen.