Cultheld wil shirt niet kwijt: ‘Jan Joost van Gangelen kan wel wat meer missen’

Frank Korpershoek werd deze week verrast met een speciaal shirt met zijn beeltenis erop. Telstar heeft dit seizoen geen vaste shirtsponsor en dus heeft de Keuken Kampioen Divisie-club elke wedstrijd de mogelijkheid iets anders op het tenue te zetten. Zaterdag tegen TOP Oss (1-1) stond er een afbeelding van de middenvelder op het shirt. Presentator Jan Joost van Gangelen van FOX Sports gaf vanuit de studio aan dat hij het tenue graag wilde kopen, maar dat was onbegonnen werk.

Korpershoek scoorde vorig seizoen met een schitterende omhaal tegen FC Den Bosch en dat beeld is nu op het shirt vereeuwigd. “Het is schitterend”, beaamde de middenvelder, die zich inmiddels Mister Telstar mag noemen, in gesprek met FOX Sports. “Ik kreeg het schilderijtje afgelopen week van mijn vriendin, die wat familie en vrienden had opgetrommeld. Dat was al een mooi aandenken en de club verraste mij met de afbeelding op het shirt. Een hele mooie verrassing.”

“Wat ik met het shirt ga doen? Deze gaat denk ik wel naar mijn ouders toe. Het is wel een bijzonder shirt. En anders krijgt hij thuis een mooi plekje.” De verslaggever merkte op dat Van Gangelen hem ook heel graag wilde hebben. Korpershoek: “Ja, dat begrijp ik. Maar deze blijft in eigen beheer.” Verslaggever: “Kan hij hem nog kopen als hij zijn portemonnee trekt?” Korpershoek lachend: “Hij kost 63 euro, maar hij moet wel snel zijn. Familie, vrienden en wie dan ook willen deze shirts natuurlijk hebben.”

No shirtsponsor no problem ???? pic.twitter.com/k9GAR8VN4j — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 10, 2020

De verslaggever merkte op dat 63 euro wel heel goedkoop was voor een dergelijk shirt. “Jan Joost kan wel wat meer kwijt, toch?”, zei Korpershoek gekscherend, om vervolgens met een serieuze toon te vervolgen. “Ik weet niet wat er precies met de shirts gaat gebeuren. Er gaan volgens mij nog een aantal naar het goede doel. En belangrijk is ook dat we vanavond veel kaarten hebben verkocht voor de vader van Dennis Bliek, onze mediaman. Of Van Gangelen mijn shirt dus mag kopen? Nee, die nummer zes krijgt hij niet. Als hij een ander nummer wil, dan kan ik wel kijken of ik wat voor hem kan regelen.”

Telstar verkocht in aanloop naar de wedstrijd 7.436 virtuele tickets, terwijl het stadion van de club uit Velsen-Zuid slechts een capaciteit van 3.063 zitplaatsen heeft. De virtuele actie van Telstar is om de vader van persvoorlichter Dennis Bliek een hart onder de riem te steken. Piet Bliek ving meer dan dertig jaar pleegkinderen op en daarom wilde de club graag iets terug doen. Fans betaalden symbolisch een kaartje ter waarde van 1 euro en 63 cent, als knipoog naar het oprichtingsjaar van de club: 1963. Zaterdagavond bleek dat er meer dan tienduizend euro is opgehaald.