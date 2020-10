‘Bayern onderhandelt met Chelsea en grijpt naast concurrent voor Zirkzee’

Bayern München gaat zich daags voor het sluiten van de transfermarkt mogelijk nog versterken met Callum Hudson-Odoi. BILD meldt donderdag dat der Rekordmeister momenteel in gesprek is met Chelsea over een overstap op huurbasis van de jonge aanvaller. Voor de spitspositie zou Bayern bovendien Andrej Kramaric op de korrel hebben gehad, maar zijn komst lijkt niet haalbaar.

Het is niet de eerste keer dat Bayern in verband wordt gebracht met de komst van Hudson-Odoi. De aanvaller leek vorig jaar hard nog op weg naar de Allianz Arena, tot een zware blessure roet in het eten gooide. De negentienjarige buitenspeler tekende sindsdien een nieuw contract bij Chelsea en ligt momenteel nog tot medio 2024 vast bij de Londenaren.

Vanwege de aanwezigheid van concurrenten als Kai Havertz, Mason Mount, Christian Pulisic, Hakim Ziyech en Timo Werner voor de aanvallende posities lijken de kansen voor Hudson-Odoi dit seizoen echter beperkt en dus lonkt alsnog een tijdelijke overgang naar Bayern. De Duitsers namen in de afgelopen maanden afscheid van huurlingen Philippe Coutinho en Ivan Perisic, terwijl nieuwkomer Leroy Sané er een aantal weken uitligt met een knieblessure. Trainer Hansi Flick heeft qua echte vleugelspitsen daarom op dit moment enkel de beschikking over Serge Gnabry en Kingsley Coman.

Naast Hudson-Odoi viel eerder deze week ook de naam van Atlético Madrid-aanvaller Thomas Lemar als eventuele nieuwe buitenspeler voor de Duitsers. Naast de jacht op een vleugelaanvaller lijkt Bayern ook nog bezig te zijn met de komst van een back-up van Robert Lewandowski. Volgens BILD heeft Bayern zich onlangs bij TSG Hoffenheim gemeld voor Andrej Kramaric, maar is zijn komst uit financieel oogpunt niet haalbaar. Een eventuele nieuwe spits zou ook de concurrentie aangaan met Joshua Zirkzee.