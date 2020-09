‘Bayern München keert na Sané-deal mogelijk weer terug in Engeland’

Callum Hudson-Odoi is wederom op de radar van Bayern München verschenen, zo weet Sky Deutschland te melden. De negentienjarige vleugelaanvaller zou niet onwelwillend tegenover een transfer richting de Champions League-winnaar staan, zo klinkt het. Hudson-Odoi, die nog niet zolang geleden zijn contract bij the Blues verlengde tot medio 2024, kan onder manager Frank Lampard niet rekenen op een vaste plaats in de basisopstelling.

In het spectaculair verlopen uitduel met West Bromwich Albion (3-3), waarin Chelsea knap terugkwam van een 3-0 achterstand, werd Hudson-Odoi als invaller gebruikt. Bovengenoemd medium benadrukt echter dat de leiding van Chelsea niet direct zit te wachten op een tussentijds vertrek van de jonge buitenspeler. Het is daarnaast nog niet bekend welk bedrag Bayern wil neerleggen om de Engelsman naar de Bundesliga te halen.

De interesse van Bayern in Hudson-Odoi is bepaald niet nieuw te noemen. In 2019 legde Bayern verschillende miljoenenaanbiedingen neer voor de snelle flankspeler. Er was zelfs al een akkoord bereikt over een meerjarig contract, zo liet technisch directeur Hasan Salihamidzic destijds optekenen in de Duitse media. Die uitspraak wekte wrevel bij Chelsea, dat prompt de stekker uit de onderhandelingen met der Rekordmeister trok. Ruim een jaar later overweegt Bayern echter nieuwe onderhandelingen met de Londense club.

Hudson-Odoi was daarnaast in 2019 maandenlang uit de roulatie wegens een zware achillespeesblessure, waardoor een transfer naar Bayern nooit van de grond kwam. De Duitse grootmacht zocht vorig jaar naar geschikte opvolgers van Arjen Robben en Franck Ribéry voor de vleugels. Leroy Sané bleek echter niet haalbaar, al ruilde de international van Duitsland Manchester City afgelopen zomer alsnog in voor Bayern. Men heeft tot 5 oktober de tijd om met Chelsea zaken te doen wat betreft Hudson-Odoi.