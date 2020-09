Harroui mag hopen op transfer na deal tussen Groningen en Frankfurt

Ajdin Hrustic maakt per direct de overstap van FC Groningen naar Eintracht Frankfurt. De Eredivisie-club meldt maandagavond dat er een akkoord is bereikt met de Duitse club over de transfersom van de Australische middenvelder. De 24-jarige Hrustic levert Groningen naar verluidt een miljoen euro op. Zijn contract in het Hitachi Capital Stadion liep na dit seizoen af. Volgens diverse media is Sparta Rotterdam-middenvelder Abdou Harroui bij Groningen in beeld om Hrustic te vervangen.

Eintracht Frankfurt meldt maandagavond dat Hrustic zijn handtekening heeft gezet onder een contract voor drie seizoenen. Volgens RTV Noord houdt Groningen een miljoen euro over aan de transfer, een bedrag dat later nog verder kan oplopen. De Trots van het Noorden zou namelijk een doorverkooppercentage hebben bedongen tijdens de onderhandelingen. Bij Eintracht Frankfurt wordt Hrustic ploeggenoot van onder meer de Nederlanders Jetro Willems en Bas Dost, terwijl hij met Filip Kostic een andere ex-Groninger treft.

Hrustic stond zes seizoenen onder contract bij FC Groningen en kwam in 75 officiële wedstrijden tot 6 doelpunten voor de club. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus laat op de clubwebsite weten dat hij hem de transfer gunt. “Ajdin is één van de spelers in de huidige selectie van FC Groningen die het langst aan de club was verbonden. Hij heeft bij FC Groningen in alle opzichten een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. Ajdin heeft laten zien een uitstekende Eredivisie-voetballer te zijn en hij krijgt nu de kans zich te bewijzen in een groot voetballand.”