‘De eerste dagen hier dacht hij nog dat hij in Eindhoven was’

Hirving Lozano staat er weer goed op bij Gennaro Gattuso. De aanvaller kende enige tijd wat strubbelingen met de trainer van Napoli, maar inmiddels kan de coach genieten van de prestaties van zijn pupil. Na de 6-0 zege op Genoa, waarin Lozano twee keer scoorde, is Gattuso tegenover Sky Italia lovend over de ontwikkeling van de Mexicaan.

"Ik heb Lozano niet anders behandeld dan anderen. Daarom is hij nu een andere speler dan in 2019. Toen hij overkwam van PSV (medio 2019, red.) was hij niet honderd procent. Zowel mentaal als fysiek niet. Eerder trapte hij ballen weg en ging neer als een klein kind. Nu heeft hij kracht in de benen", zegt Gattuso over de 25-jarige aanvaller, die volgens de oefenmeester in een jaar tijd veel heeft geleerd.

"Ik weet nog goed hoe hij presteerde bij PSV. Maar vorig seizoen was niet zijn beste jaar. Nu speelt hij weer en hij verkeert in een goede vorm. De hele ploeg presteerde vorig jaar niet goed. Nu moeten we ook nog leren dat we negentig minuten lang constant moeten presteren", stelt Gattuso, die blij is met de mentaliteit van de 39-voudig international.

"Het is een goed teken als hij zich volledig durft te uiten en alles geeft. Hij begrijpt eindelijk dat hij nu bij Napoli zit. De eerste dagen hier dacht hij nog dat hij in Eindhoven was", constateert de oud-middenvelder, die overigens pas in december 2019 trainer werd van Napoli na het vertrek van Carlo Ancelotti. Lozano, die tot de zomer van 2024 vastligt in Napels, heeft vooralsnog 36 wedstrijden voor de Italiaanse club gespeeld en produceerde daarin 7 goals en 2 assists.