De toekomst van Lewis Baker ligt in Turkije. Trabzonspor verwacht de komst van de middenvelder, die overkomt van Chelsea en twee seizoenen doorbracht bij Vitesse, binnen afzienbare tijd aan te kondigen. (Diverse Turkse media)

Manchester United overweegt zich te melden voor Sami Khedira. De middenvelder mag vertrekken bij Juventus en zou de concurrentie kunnen aangaan met onder meer Nemanja Matic en Donny van de Beek. (The Sun)