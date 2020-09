Giakoumakis vertolkt absolute heldenrol bij VVV in doelpuntenfestijn

FC Emmen en VVV-Venlo hebben zondag voor een spectaculair duel gezorgd op De Oude Meerdijk. De thuisspelende ploeg leek met een 2-0 voorsprong op weg naar een overwinning in de eerste speelronde van de Eredivisie, maar veerkracht bezorgde VVV alsnog een zeer fraaie zege: 3-5. Aanvaller Giorgos Giakoumakis was met een hattrick na rust de uitblinker aan de zijde van de Limburgse club. Nikolai Laursen leek met een fraaie hakbal een nederlaag voor de Emmenaren in de slotfase te voorkomen, maar het ging in de slotminuten alsnog helemaal mis.

Het begin van FC Emmen was veelbelovend. In de vierde minuut werd een hard schot van

Marko Kolar gekeerd door VVV-doelman Thorsten Kirschbaum. In de rebound echter tikte Robbert De Vos de 1-0 binnen. Naarmate de eerste helft vorderde werd VVV steeds sterker, zonder dat de voorsprong van FC Emmen van het scorebord werd gewist. Giorgos probeerde het met een kopbal, maar zijn inzet trof geen doel. De formatie van trainer Dick Lukkien haalde het rustsignaal met een 1-0 tussenstand.

FC Emmen opende de score na vier minuten spelen en vier minuten na rust was het wederom raak voor de thuisclub. Kolar trok vanaf links naar binnen en schoot de bal van net buiten het strafschopgebied onberispelijk in de korte hoek. De euforie bij FC Emmen was evenwel snel verdwenen. Een lage voorzet werd bij de tweede paal binnengewerkt door Giakoumakis. Een handsbal van Michael Chacon, geconstateerd door de VAR, bracht de thuisploeg verder in de problemen. De bal ging halverwege de tweede helft op de stip en Giakoumakis faalde niet vanaf elf meter.

Het werd zelfs nog erger toen Giakoumakis op links was doorgebroken in de 71ste minuut en doelman Dennis Telgenkamp verschalkte met een bekeken lobje in de hoek. Het doelpunt van de topschutter uit Griekenland leek voldoende voor de zege, maar Laursen had vijf minuten later andere plannen. Uit een hoekschop van Miguel Araujo tikte de Deen de bal uiteindelijk met een hakje over de doellijn. In de negentigste minuut was er alsnog diepe teleurstelling bij FC Emmen. Een voorzet vanaf rechts van Tobias Pachonik vloog via het been van Caner Cavlan over de hulpeloze Telgenkamp het doel in. Ver in blessuretijd bepaalde Jafar Arias, met een verleden bij FC Emmen, de einstand van dichtbij op 3-5.