Süper Lig in stijl van start: Fenerbahçe wint dankzij omstreden penalty

Fenerbahçe is met een overwinning aan het nieuwe seizoen in de Süper Lig begonnen, maar de wijze waarop zorgt voor de nodige commotie in het voetbalgekke land. Het team van trainer Erol Bulut, die zijn debuut als trainer in de competitie maakte, zegevierde vrijdagavond in de seizoensouverture van de Turkse competitie met 1-2 over Rizespor. Ferdi Kadioglu stond in de basis van de bezoekers en werd na 66 minuten vervangen door Sinan Gümüs.

De eerste helft eindigde doelpuntloos, al was dat aan Caner Erkin te wijten. Na een handsbal van Selim Ay en een toegekende strafschop doorzag Gökhan Akkan de intenties van de routinier en haalde de doelman de bal uit de rechterhoek. Een heerlijke kopbal van Milan Skoda in de kruising na een uur spelen betekende de 1-0, maar in het laatste kwartier trok Fenerbahçe de wedstrijd alsnog naar zich toe.

Het nieuwe seizoen in de Türkiye Süper Lig is vrijdagavond van start gegaan en dankzij dit BIZARRE moment vlak voor tijd kreeg Fenerbahçe een bijzonder goedkope strafschop én de zege in de schoot geworpen ???? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 11 september 2020

Na een hoekschop van Erkin vanaf rechts kopte Gökhan Gönül de bal in de korte hoek achter Akkan, die net te laat reageerde, en een rake maar bijzonder discutabele strafschop vlak voor tijd gaf de doorslag. Na bijzonder licht contact met Mykola Morozyuk ging Enner Valencia gretig naar de grond en José Sosa faalde niet vanaf elf meter. De scheidsrechterlijke beslissing en de niet ingrijpende VAR worden op sociale media met de grond gelijkgemaakt.