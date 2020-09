‘Ajax-stempel’ zorgt voor transfer: ‘Ze waren enthousiast over mijn cv’

Leon Bergsma is verheugd met zijn transfer naar FC Aarau. De 23-jarige centrumverdediger heeft AZ onlangs transfervrij ingeruild voor de club die op het tweede niveau van Zwitserland actief is. Bergsma erkent in gesprek met Voetbal International dat er interesse vanuit Nederland was, maar geeft aan dat hij per se naar het buitenland wilde trekken.

Bergsma vertelt dat FC Aarau nog naar een centrale verdediger zocht. "Ze waren daar enthousiast over mijn cv, omdat ik lang bij Ajax heb gezeten en ook nog bij AZ. Dat soort spelers krijgen ze niet vaak aangeboden. Zo is het balletje gaan rollen", aldus Bergsma, die van 2005 tot 2018 actief was voor Ajax. Medio 2018 stapte hij over naar AZ, maar hij kwam tot slechts drie optredens voor de hoofdmacht.

"Bij AZ is het niet geworden wat ik ervan had gehoopt", gaat Bergsma verder. "Ik wilde van de radar verdwijnen in Nederland en ergens zonder vooroordelen aan een avontuur beginnen. Op nul beginnen." Bergsma merkte dat een 'Ajax-stempel' in zijn voordeel werkte. De verdediger heeft naar eigen zeggen mooie jaren gekend in Amsterdam. Zo was hij bijvoorbeeld aanvoerder van de kampioensploeg van Jong Ajax in het seizoen 2017/18.

"Dat seizoen was een hoogtepunt uit mijn carrière. We combineerden goed voetbal met de volwassenheid om wedstrijden over de streep te trekken. Dat laatste miste in het jaar ervoor weleens. We lieten ons niet afbluffen. Bij Jong Ajax gaat het vooral om opleiden, maar wij als spelers kijken ook naar het resultaat. Toen het eenmaal goed ging, wilden we ook kampioen worden."

Na het kampioensjaar koos Bergsma voor AZ, maar zowel onder John van den Brom als Arne Slot kwam de stopper niet in aanmerking voor een vaste basisplek. In 2018 had Bergsma ook kunnen kiezen voor Willem II. "Als ik nu zou moeten kiezen, was ik voor Willem II gegaan. Met de kennis van nu, maar zo werkt het niet. Ik koos toen met honderd procent overtuiging voor AZ."