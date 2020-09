Spelersgroep SC Cambuur krijgt speciale bonus van 1500 euro na 1-7 zege

SC Cambuur won zaterdagavond met 1-7 op bezoek bij MVV Maastricht en is zodoende na twee speelrondes nog foutloos in de Keuken Kampioen Divisie. Jarchinio Antonia nam twee doelpunten voor zijn rekening en verklapt na afloop dat de selectie van de Friezen een speciale bonus van 1500 euro tegemoet kan zien.

De spelersgroep van trainer Henk de Jong heeft namelijk voorafgaand aan het seizoen bedongen dat ieder doelpunt uit een standaardsituatie een extra bonus oplevert. "We hebben een afspraakje gemaakt met het bestuur: als we uit spelhervattingen doelpunten maken, komt er voor elk doelpunt duizend euro in de pot", vertelt Antonio voor de camera van FOX Sports.

Cambuur scoorde vanavond in De Geuselt tweemaal uit een standaardsituatie: Robin Maulin opende de score in de negentiende minuut uit een vrije trap en Antonio bracht halverwege de tweede helft zelf de 1-6 op het scorebord uit een hoekschop van Mees Hoedemakers. Normaal gesproken zou dat goed zijn voor een bonus van 2000 euro, maar het tegendoelpunt van Joeri Schroijen vanaf de strafschopstip kost de spelers van Cambuur 500 euro, legt Antonio uit, omdat die treffer eveneens voortkwam uit een standaardsituatie.

Voor Cambuur was het bovenal sportief een fantastische avond in Maastricht. De formatie van De Jong had geen kind aan MVV en stapte uiteindelijk met een eclatante overwinning van het veld. Het betekende voor Cambuur de twee zege in twee duels, want vorige week was NEC op eigen veld al met 2-0 verslagen.