Lassina Traoré toont nieuw kapsel op training: ‘Door mijn moeder gedaan’

Voetbalclubs zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topclubs als Ajax, PSV, Feyenoord, Barcelona en Juventus geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje op bijvoorbeeld trainingen of achter de schermen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Lassina Traoré verscheen vrijdagmiddag met een nieuw kapsel op de training van Ajax. De negentienjarige spits uit Burkina Faso heeft zijn dreadlocks laten invlechten. "Mijn moeder heeft het gedaan", vertelt Traoré triomfantelijk tegenover de camera's van het clubkanaal van Ajax. Op Twitter merkt een supporter op dat de nieuwe look van Traoré doet denken aan die van oud-spits Didier Drogba.