Ajax dankzij winst van Sevilla dichterbij gunstige Pot 2 in Champions League

Ajax maakt door de winst van Sevilla in de Europa League nog altijd kans op een indeling in de gunstige Pot 2 van de Champions League. Doordat Sevilla in de finale afrekende met Internazionale (3-2), schuiven de Spanjaarden volgend seizoen in de Champions League door van Pot 2 naar Pot 1. Ajax moet nu hopen dat Benfica níet door de voorronde komt: dan zitten de Amsterdammers bij de loting in Pot 2.

Benfica heeft een hogere coëfficiënt dan Ajax, en zou in de potindeling daardoor boven Ajax terechtkomen. Indien de nummer twee van Portugal daar niet in slaagt, dan schuift Ajax op richting Pot 2. Benfica moet twee voorronden overleven om in de groepsfase terecht te komen. De Portugezen zouden AZ kunnen treffen; andere mogelijke tegenstanders zijn: AA Gent, Viktoria Plzen, Rapid Wien, Besiktas en FK Krasnodar.

Mocht Ajax in Pot 2 terechtkomen, dan is de kans op een minder zware poule een stuk groter, dan wanneer de Amsterdammers in Pot 3 zitten bij de loting: in Pot 2 ontloopt Ajax in ieder geval Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Borussia Dortmund en Shakhtar Donetsk als potentiële tegenstander.

De potindeling als Benfica wordt geëlimineerd:

CLUBS IN POT 1 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Real Madrid 1ste van Spanje 134,000 Liverpool 1ste van Engeland 99,000 Juventus 1ste van Italië 117,000 Bayern München 1ste van Duitsland 130,000 Paris Saint-Germain 1ste van Frankrijk 109,000 Zenit St. Petersburg 1ste van Rusland 64,000 FC Porto 1ste van Portugal 75,000 Sevilla Winnaar Europa League 100,000

CLUBS IN POT 2 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Barcelona 2de van Spanje 128,000 Atlético Madrid 3de van Spanje 127,000 Manchester City 2de van Engeland 127,000 Manchester United 3de van Engeland 100,000 Borussia Dortmund 2de van Duitsland 85,000 Shakhtar Donetsk 1ste van Oekraïne 84,000 Chelsea 4de van Engeland 83,000 Ajax 1ste van Nederland 69,500

CLUBS IN POT 3 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Dinamo Kiev 2de van Oekraïne (via voorronde*) 55,000 Besiktas 3de van Turkije (via voorronde*) 54,000 Red Bull Salzburg 2de van Oostenrijk (via voorronde*) 53,500 RB Leipzig 3de van Duitsland 44,000 Olympiacos 2de van Griekenland (via voorronde*) 43,000 Lazio 4de van Italië 41,000 Internazionale 2de van Italië 40,000 Celtic 1ste van Schotland (via voorronde*) 34,000

CLUBS IN POT 4 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Dinamo Zagreb 1ste van Kroatië (via voorronde*) 33,500 Atalanta 3de van Italië 33,500 Lokomotiv Moskou 2de van Rusland 33,000 Olympique Marseille 2de van Frankrijk 31,000 Club Brugge 1ste van België 28,500 Borussia Mönchengladbach 4de van Duitsland 26,000 Istanbul Basaksehir 1ste van Turkije 21,500 Stade Rennes 3de van Frankrijk 14,500

* In de potindeling wordt geïmpliceerd dat de clubs met de hoogste coëfficiënt doorstromen uit de voorronde (op Benfica na).