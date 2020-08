De Graafschap vernedert Heerenveen; twee fans zorgen voor hilariteit

De Graafschap heeft zaterdagavond een grote oefenzege op sc Heerenveen geboekt. Op De Vijverberg zegevierde het team van trainer Mike Snoei met 5-1 over de Friezen. Met name in het begin van de tweede helft kwam Heerenveen bijzonder zwak voor de dag: in die fase maakte De Graafschap drie van de vijf doelpunten.

De Graafschap, de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, won drie van de voorgaande vier oefenwedstrijden, terwijl Heerenveen de twee oefenwedstrijden die het hiervoor speelde ook verloor: 1-0 bij NAC Breda en 1-2 tegen Vitesse. Heerenveen moest het nog stellen zonder doelman Erwin Mulder, die werd overgenomen van Swansea City maar nog een vrije week heeft. Ook Hicham Faik en de niet volledig fitte Rodney Kongolo waren niet van de partij.

Ondertussen bij De Graafschap - SC Heerenveen. Wanneer je niet meer mag juichen van Mark Rutte, maar toch je emoties wil tonen ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 15 augustus 2020

De Graafschap trof in de vierde minuut al de lat via Elmo Lieftink. Het was voor het eerst raak na een halfuur: Mohamed Hamdaoui opende de score met een bekeken schot in de verre hoek. De afgang voor het Heerenveen van Johnny Jansen kreeg kort na de pauze verder gestalte. Bij een vrije trap greep doelman Jaimy Kroesen mis, waarna Ted van de Pavert met een rake kopbal profiteerde van de situatie. Invaller Joey Konings zorgde in een rebound voor de 3-0; Daryl van Mieghem voerde de score op naar 4-0.

Na goed voorbereidend werk van Joey Veerman en Chidera Ejuke nam Rein Smit de eretreffer voor zijn rekening. Na dat doelpunt kende Heerenveen een sterkere fase. Rami Hajal was dicht bij de 4-2, maar de invaller schoot op de vuisten van keeper Rody de Boer. Tot overmaat van ramp bepaalde Konings de eindstand in de slotminuut op 5-1. Tijdens de wedstrijd zorgden twee supporters van De Graafschap voor hilariteit door verschillende spandoeken te tonen voor uiteenlopende situaties, daar ze niet mogen juichen of schreeuwen.