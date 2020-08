FC Utrecht stuurt middenvelder na contractverlenging naar Rotterdam

Mitchell van Rooijen speelt het aankomende seizoen op huurbasis voor Excelsior, zo maken de Rotterdammers en zijn eigenlijke werkgever FC Utrecht dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige middenvelder wordt zodoende herenigd met trainer Marinus Dijkhuizen, die eerder in de Domstad werkzaam was als assistent-trainer.

Van Rooijen kwam vooralsnog 72 keer in actie namens Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie en heeft ook een optreden in de Eredivisie namens de hoofdmacht in zijn naam staan. Vanwege de vele middenvelders die al bij FC Utrecht rondlopen, lijkt het hem echter beter om elders naar speelminuten te zoeken.

“Excelsior speelt dan wel op hetzelfde niveau als Jong FC Utrecht, maar deze club wil meedoen om promotie. Dat is heel anders dan spelen bij een opleidingsteam. Bij Jong FC Utrecht heb ik de afgelopen jaren ook heel veel geleerd, maar ik ben nu toe aan de volgende stap”, legt hij uit. “Bij Excelsior gaan we om de bovenste plekken en voor promotie spelen. Ook Utrecht vindt dit een goede stap voor mijn ontwikkeling. Zij hebben vertrouwen in mij. Mijn contract is niet voor niets verlengd tot 2023.” Van Rooijen zette nog geen maand geleden zijn krabbel onder een nieuwe, driejarige verbintenis.

Van Rooijen heeft alvast een duidelijke doelstelling voor ogen bij zijn nieuwe werkgever: “Ze hebben vorig jaar veel doelpunten gemaakt, maar kregen er ook veel tegen. Nu staat er een goede mix van ervaren jongens, jongere spelers en talenten. Ik denk dat ik met mijn ervaring in de Keuken Kampioen Divisie een steentje kan bijdragen aan de doelstelling van Excelsior en dat is terugkeren in de Eredivisie.”