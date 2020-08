UEFA stuurt Kuipers en Makkelie naar topduels in de Europa League

Björn Kuipers en Danny Makkelie zijn door de UEFA aangesteld voor wedstrijden in de achtste finale van de Europa League, zo is dinsdag wereldkundig gemaakt. Eerstgenoemde scheidsrechter is de arbiter bij de ontmoeting tussen Sevilla en AS Roma, terwijl Makkelie en zijn assistenten zijn aangewezen voor de returnwedstrijd van Bayer Leverkusen tegen Rangers FC.

Kuipers fluit het duel tussen Sevilla en AS Roma in de MSV Arena in Duisburg en de Nederlandse topscheidrechter wordt op Duitse bodem geassisteerd door Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Serdar Gözübüyük zal als vierde official fungeren, terwijl Pol van Boekel en Dennis Higler als respectievelijk VAR en AVAR mee afreizen. De heenwedstrijd kon vanwege de coronacrisis niet worden afgewerkt, waardoor beide clubs elkaar in de achtste finale maar eenmaal zullen treffen.

Makkelie reist later deze week af richting de BayArena in Leverkusen voor het thuisduel van de ploeg van trainer Peter Bosz tegen Rangers FC. De Duitsers sloten de eerste ontmoeting in Glasgow af met een 1-3 overwinning. Mario Diks en Hessel Steegstra fungeren als de assistenten van Makkelie, Bas Nijhuis is aanwezig als vierde official. Jochem Kamphuis en Kevin Blom maken het team-Makkelie compleet als respectievelijk VAR en AVAR.