Turks international (25) maakt transfer in Europa en gaat zes miljoen verdienen

Kaan Ayhan staat voor een transfer naar de Italiaanse Serie A. De 25-jarige centrumverdediger van Fortuna Düsseldorf werd de voorbije dagen al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Sassuolo en bevestigt dit weekend zijn loopbaan inderdaad te gaan vervolgen bij de huidige nummer acht van Italië. Ayhan stelt diverse clubs uit zijn vaderland Turkije teleur met zijn keuze voor Sassuolo.

De in Gelsenkirchen geboren stopper stond namelijk ook op de radar bij Galatasaray en Fenerbahçe, maar beide Turkse grootmachten grijpen naast diens komst. Ayhan bevestigt zaterdag tegenover BILD Fortuna Düsseldorf spoedig te gaan verlaten voor een avontuur bij Sassuolo, dat de transferclausule van twee miljoen euro in het contract van de verdediger heeft gelicht. Ayhan is voor een spotprijs op te halen bij Fortuna Düsseldorf omdat de club het afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga.

Ayhan verblijft momenteel al in Italië en zal bij Sassuolo een contract voor vier seizoenen tekenen. In die periode gaat de 28-voudig international van Turkije zes miljoen euro opstrijken, wat neerkomt op een honorarium van anderhalf miljoen euro per jaar. Galatasaray en Fenerbahçe waren naar verluidt niet de enige grote clubs met belangstelling voor Ayhan: ook Zenit Sint-Petersburg en Atalanta loerde volgens diverse media uit Duitsland en Turkije op zijn komst. Ayhan treedt bij Sassuolo in de voetsporen van landgenoot Merih Demiral, die in het seizoen 2018/19 voor de club uit Modena speelde en uiteindelijk voor dik achttien miljoen euro een transfer naar Juventus verdiende.

Sassuolo lijkt net op tijd toegeslagen te hebben, want de transferclausule in het contract van Ayhan was slechts geldig tot 31 juli. De rechtsbenige verdediger was sinds de zomer van 2016 actief voor Fortuna Düsseldorf, dat hem destijds voor ongeveer 500.000 euro had opgepikt bij zijn jeugdliefde Schalke 04, en speelde in vier seizoenen tijd uiteindelijk 113 competitiewedstrijden voor de club. Fortuna Düsseldorf eindigde de voorbije voetbaljaargang op een zeventiende plaats in de Bundesliga en zal zodoende komend seizoen actief zijn in de 2. Bundesliga.