Liverpool neemt na zes jaar afscheid van Dejan Lovren

Dejan Lovren laat Liverpool definitief achter zich. De Engelse kampioen meldt namelijk dat de centrumverdediger per direct overstapt richting Zenit Sint-Petersburg. De routinier, wiens contract op Anfield nog twee seizoenen doorliep, speelde zes seizoenen in het shirt van the Reds. Volgens onder meer Sky Sports is met de transfer van Lovren een bedrag van twaalf miljoen euro gemoeid.

Onder meer The Guardian en The Times wisten vorige week vrijdag al te melden dat de transfer van de 31-jarige Lovren richting Zenit Sint-Petersburg aanstaande was. De Kroatische mandekker verlaat Liverpool kort nadat de eerste landstitel sinds 1990 werd veroverd. Eerder won hij met the Reds de Champions League en de Europese Supercup. In totaal kwam de kopsterke verdediger tot 185 duels in alle competities namens Liverpool.

Manager Jürgen Klopp heeft niets dan lof voor Lovren, die in 2014 voor 25 miljoen euro werd overgenomen van Southampton. "Opnieuw verlaat een legende deze club. Dejan is sinds ik hier begon (in oktober 2015, red.) erg belangrijk geweest voor dit elftal. Als hij fit was, dan speelde Dejan ook bijna altijd. Het is een geweldige speler en daarnaast ook een fantastisch persoon. Echt een voorbeeldprof. Hij gaat nu naar Rusland, maar de deur hier staat altijd voor hem open. Ik wens hem het allerbeste bij Zenit."

Lovren wilde vertrekken, omdat hij door de aanwezigheid van met name Virgil van Dijk en Joe Gomez steeds minder aan spelen toekwam bij Liverpool. In het afgelopen kampioensjaar werd de routinier in slechts vijftien duels gebruikt door Klopp. Zijn laatste optreden voor de negentienvoudig kampioen van Engeland was op 21 juni tegen buurman Everton (0-0). Lovren speelde eerder in zijn loopbaan voor Dinamo Zagreb, NK Inter en Olympique Lyon.