‘Feyenoord komt voorlopig een miljoen tekort om terugkeer te realiseren’

Edgar Ié speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Feyenoord. Eerder werd al gemeld dat de Rotterdammers de samenwerking met de 26-jarige centrumverdediger graag willen verlengen en ook het Turkse Sporx komt zondag met dit bericht. Trabzonspor, waar Ié nog tot medio 2022 onder contract staat, verlangt echter drie miljoen euro om Ié definitief van de hand te doen.

Ié kwam afgelopen seizoen tot negentien optredens voor Feyenoord. In het begin van de jaargang was de Portugese verdediger nog basisspeler, maar na een hamstringblessure verdween hij uit het elftal en onder het bewind van trainer Dick Advocaat bestond het centrale duo doorgaans uit Eric Botteghin en Marcos Senesi. Toch zou Feyenoord graag langer door willen met Ié en volgens berichten uit Turkije hebben de Rotterdammers zich reeds bij Trabzonspor gemeld om over een transfer te onderhandelen.

Sporx meldt dat Trabzonspor een bod van twee miljoen naar de prullenbak heeft verwezen. De Turkse club verlangt echter drie miljoen voor Ié, die een jaar geleden transfervrij werd overgenomen van Lille OSC. De enkelvoudig international van Portugal droeg eerder het shirt van Sporting Portugal, Barcelona, Villarreal, Belenenses en FC Nantes, alvorens hij bij Lille terechtkwam.

Het is ten zeerste de vraag in hoeverre de berichtgeving over een bod van twee miljoen waar is. Het Algemeen Dagblad schreef namelijk zaterdag nog dat Feyenoord momenteel geen transferbudget heeft en niet van plan is de budgetten te overschrijden. Technisch directeur Frank Arnesen moet het hebben van huurlingen of transfervrije spelers, zo stelde het dagblad. Bovendien telt de selectie met Senesi, Botteghin, de van een blessure teruggekeerde Sven van Beek en George Johnston al vier centrumverdedigers.