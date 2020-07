‘Aangever’ Rice rondt 2 dagen na stunt op Old Trafford deal van 21 miljoen af

Tomás Soucek mag zich definitief speler van West Ham United noemen. The Hammers melden vrijdag dat de Tsjechische middenvelder zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot de zomer van 2024. De 25-jarige en 1.92 meter lange Soucek kwam in januari op huurbasis over van Slavia Praag en nu de Londense club het degradatiegevaar definitief heeft afgewend is de overgang definitief geworden. Volgens verschillende Engelse media is een bedrag van 21 miljoen euro gemoeid met de transfer.

"Ik ben er zeer gelukkig mee dat Tomás zijn toekomst heeft verbonden aan West Ham United", jubelt manager David Moyes in een reactie op de clubsite. "Toen ik hier aantrad (in december 2019, red.) heb ik gelijk de noodzaak van de komst van een middenvelder benadrukt, iemand die Declan Rice en Mark Noble kan ondersteunen. Ik denk dat Tomás bewezen heeft dat hij heel goed bij deze club past. Het is een geweldige jongen die over een fabelachtige fysieke gesteldheid beschikt en een aantal zeer belangrijke doelpunten heeft gemaakt tegen Chelsea, Newcastle United en Watford. We zijn erg blij dat hij voorlopig hier actief blijft."

West Ham United are delighted to confirm the permanent arrival of @tomassoucek28 from Slavia Prague on a four-year contract.#Soucek2024 — West Ham United (@WestHam) July 24, 2020

Soucek, met 25 caps namens Tsjechië achter zijn naam staan, kwam in de afgelopen periode tot drie doelpunten voor West Ham in de Premier League. Afgelopen woensdag had hij een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Manchester United (1-1). Dankzij het punt op Old Trafford speelt de huidige nummer vijftien ook in het seizoen 2020/21 op het hoogste niveau in Engeland.