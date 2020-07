Sevilla moet door CL-kwalificatie 21 miljoen euro overmaken naar Italië

Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, kortweg Suso, is door Sevilla definitief overgenomen van AC Milan, zo maakt de Spaanse club via de officiële kanalen bekend. De 26-jarige aanvaller speelde het afgelopen halfjaar al op huurbasis in Andalusië en in de huurovereenkomst was een verplichte optie tot koop opgenomen als los Rojiblancos zich zouden kwalificeren voor de Champions League. Nu dat is gelukt, wordt er naar verluidt 21 miljoen euro overgemaakt naar Milan en zet Suso zijn handtekening onder een vijfjarig contract.

Suso speelde voor achtereenvolgens Cádiz, Liverpool en Almería, alvorens hij in januari 2015 bij AC Milan terechtkwam. De Spaanse vleugelaanvaller kwam tot 153 optredens voor i Rossoneri, waarin hij 24 keer scoorde en 36 assists leverde. In januari verliet Suso Milaan voor een huurperiode in Sevilla, waar hij een doelpunt en een assist verzorgde in negentien officiële wedstrijden. In de huurovereenkomst was bepaald dat hij definitief overgenomen zou worden indien Sevilla zich zou kwalificeren voor de Champions League.

Sevilla eindigde als vierde in LaLiga, waarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League werd behaald. Volgens berichten in de Spaanse media houdt AC Milan 21 miljoen over aan Suso, die in 2015 voor slechts 1,3 miljoen werd overgenomen van Liverpool. Overigens bewandelt Simon Kjaer de omgekeerde weg. De Deense verdediger werd afgelopen halfjaar door AC Milan gehuurd van Sevilla en maakt deze zomer voor 3,5 miljoen definitief de overstap naar Italië, zo werd eerder al bekendgemaakt.