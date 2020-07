Ziyech en Lang houden zich niet in met reacties op kapsel Neres

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media uit de voetbalwereld in de rubriek VZ Social op een rijtje.

David Neres liet zich de afgelopen jaren verschillende kapsels aanmeten. Zo ook in 2017, toen hij met een opvallende rode coupe op de Nederlandse velden verscheen. Zaterdagavond plaatste de Braziliaanse foto op Instagram waarop hij te zien is met een rood gekleurd kapsel. Het lijkt te gaan om een oude foto, daar de kersverse vader van Hope Winona Neres met een ander kapsel te zien is op het profiel van landgenoot en tevens Ajacied Danilo Pereira. Hoewel de foto mogelijk drie jaar oud is, kunnen Hakim Ziyech, Noa Lang en Zakaria Labyad het niet laten om hun afkeur te laten blijken. Ryan Babel, zelf ook niet vies van een opvallend kapsel, kan de foto van de Braziliaans international wel waarderen.