Silberbaum koopt nieuwe spelers voor gehele Eredivisie: ‘Er moet wat gebeuren'

Clubs in de Eredivisie kijken deze transferperiode volop naar versterkingen. Ajax gaat wellicht miljoenen uitgeven voor oude bekende Davy Klaassen, Feyenoord heeft Mark Diemers en Bryan Linssen ingelijfd, FC Groningen hoopt op de klasse van Arjen Robben, terwijl FC Utrecht misschien gaat stunten met Wesley Sneijder. De puissant rijke Benny Silberbaum is namens Eurojackpot op tour en voorziet de mensen van spending advies. Hij vindt dat de clubs veel meer buiten de gebaande paden moeten treden en biedt daarom zijn diensten aan. “Ik wil voor alle achttien clubs een nieuwe speler kopen, want er moet echt even wat gebeuren.”

Silberbaum ziet RKC Waalwijk, de hekkensluiter van vorig seizoen, bijvoorbeeld wel Europees voetbal halen. “Maar dat lukt alleen als je een echte oud-wereldspeler naar Waalwijk haalt”, zegt Silberbaum, beter bekend als de Zoooveelmoneyman. “Kijk, aangezien voetbalbejaarden als Robben en Sneijder hun comeback maken, weet ik nog wel wat namen. Ik heb lijntjes uitliggen bij mijn Braziliaanse vrienden. Ik noem bijvoorbeeld een Ronaldinho, bij wie ik vaak op de koffie kom. Hij wil RKC graag helpen en de club laten wedijveren met Real Madrid. Dan moet hij eerst nog even onder zijn huisarrest in Paraguay uitkomen, maar daar heb ik vertrouwen in. Ik heb een vermogen gespendeerd aan advocaten voor hem. Dat komt goed.”

Voor VVV-Venlo heeft Silberbaum twee toppers uit Brazilië in petto: Ronaldo én Romário, die in Nederland eerder furore maakten bij PSV. “Maar ze hebben VVV altijd al een sympathieke club gevonden. Ronaldo stopt als president van Real Valladolid, ik heb hem voor miljoenen zelf overgekocht. Romário is 54 jaar, maar zo scherp als een mes. Dan moeten we wel buitenspel afschaffen, anders moet hij teveel lopen. Hij kijkt uit naar de samenwerking met trainer Hans de Koning. Kwaliteit kost echter geld. Romário gaat een miljoen op weekbasis verdienen bij VVV. Maar dat is terecht. Je moet geld uitgeven om geld te kunnen verdienen.”

FC Emmen is van plan Lionel Messi over te nemen, verzekert Silberbaum. “Hij heeft het helemaal gehad bij Barcelona, hij voelt zich daar onbegrepen”, zegt de Zoooveelmoneyman, die de combinatie tussen zijn kameraad uit Argentinië en de club uit Drenthe niet gek vindt. “Nee, want hij gaat een gouden duo vormen met Anco Jansen, ‘de Messi van de Meerdijk’. Leo heeft lovende verhalen over hem gehoord. Wel wil Leo in een groter stadion spelen, dit was een harde eis. De verbouwing kost een fortuin, maar dan heb je ook wat. Binnenkort kunnen 120.000 supporters de wedstrijden in Emmen bezoeken.”

Silberbaum heeft ook voor de fans van ADO Den Haag heuglijk nieuws. Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Marco van Basten, het legendarische trio van AC Milan, gaan Robben achterna. “Ze maken hun comeback bij ADO”, verklapt de geldexpert. “De club pakte meteen door toen ik mijn diensten aanbood. Frank, Ruud en Marco krijgen miljoenen betaald, maar gaan al snel miljarden opleveren, geloof me. Denk alleen al aan de tv-gelden uit het buitenland, de shirtverkoop, het Europees voetbal... Mijn levensmotto blijft: laat je fantasie de vrije loop, dan is alles te koop. ADO en ik liggen volledig op één lijn."

In het komende Eredivisie-seizoen ziet Silberbaum voor zichzelf een rol op het veld als scheidsrechter weggelegd. “Iemand moet al die sterren toch in toom weten te houden. Iemand met natuurlijk gezag”, zegt de geldexpert, die meer toparbiters op de Nederlandse velden verwacht. “Laatst was ik op bezoek bij Pierluigi Collina in Italië, 'Col' voor intimi. Hij is een vriend van mij sinds mijn kindertijd in Italië. 'Col' wil af en toe best invallen. Ik laat hem dan wel overvliegen met mijn privéjet, geen probleem. Vakmanschap kent geen prijs.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Eurojackpot.