Onthutste Bryan Ruiz (34) verscheurt contract en is transfervrij

Bryan Ruiz is transfervrij op zoek naar een nieuwe club. De 34-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler meldt in een verklaring dat zijn contract bij Santos met wederzijdse instemming is verscheurd. De veteraan leefde lange tijd in onmin met de Braziliaanse club en nu is er een einde gekomen aan de zeer moeizame samenwerking. Ruiz lag nog tot december vast bij Santos.

Ruiz meldt in een statement dat hij hoopt snel een nieuwe club te vinden. Ook wil hij zijn internationale carrière bij Costa Rica graag voortzetten. "Mijn doel bij mijn komst bij Santos in juli 2018 was om een maximale bijdrage te kunnen leveren als onderdeel van de spelersgroep, maar helaas kreeg ik niet de kans of de steun om dit te bewerkstelligen", aldus Ruiz.

COMUNICADO OFICIAL ?? pic.twitter.com/LSKW7338Hr — Bryan Ruiz González (@bryanruizcr) July 13, 2020

De voormalig sterspeler van FC Twente kwam in totaal tot slechts veertien wedstrijden voor Santos, met twee assists als resultaat. In de eerste drie maanden kwam de 124-voudig international regelmatig aan spelen toe, maar vanaf december 2018 heeft hij geen minuut meer gespeeld. "Mijn besluit om te vertrekken is gebaseerd op het feit dat ik niet wordt betaald. Ook heb ik veel morele schade opgelopen."

Ruiz claimt dat er veel onwaarheden in de media zijn geuit door Santos over zijn persoon, waardoor de fans van de club gingen twijfelen aan zijn professionaliteit. Santos wil niet reageren op de woorden van de routinier. Ruiz was eerder in Europa actief voor KAA Gent, FC Twente, Fulham, PSV en Sporting Portugal. De creatieveling kende zijn hoogtijdagen bij FC Twente, waarmee hij in 2010 landskampioen werd.