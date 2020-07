Ajax praat nog altijd over loonoffer: ‘Spelen natuurlijk individuele belangen’

Ajax zette de afgelopen jaren flinke stappen op financieel gebied. Vanwege de uitbraak van de coronacrisis dreigen de Amsterdammers nu echter voorlopig pas op de plaats te moeten maken en dit kan ook gevolgen hebben voor de sportieve prestaties. Het is financieel directeur Susan Lenderink er echter veel aan gelegen om ook volgend seizoen een selectie op Champions League-niveau te hebben.

“We willen koste wat kost die kwaliteit van de spelersgroep overeind houden. Ons speelveld is Nederland, maar je wil ook blijven meedoen op Europees topniveau. Dat is waar ons businessmodel op geënt is. Dat betekent dat je heel kritisch naar alles gaat kijken. Er zijn geen heilige huisjes”, vertelt zij in gesprek met NRC. Als een manier om in de komende tijd geld te besparen wordt er onder meer gesproken over een reductie van de spelerssalarissen.

Begin mei sloot het betaald voetbal al een akkoord over een korting van de salarissen en de spelersgroep van Ajax gaf destijds aan hier ‘vanzelfsprekend’ in mee te willen gaan. Twee maanden later ligt er echter nog geen akkoord tussen club en spelers: “We zijn daarover nog in gesprek met de spelersraad”, zegt Lenderink daarover. “Er spelen natuurlijk individuele belangen in dat collectieve. Dat maakt het lastig. Uiteindelijk gaan we daar wel uitkomen, ik hoop ergens in de komende weken.”

In het Algemeen Dagblad viel onlangs te lezen dat bijvoorbeeld de zaakwaarnemers van Dusan Tadic en André Onana voorlopig weinig toe willen geven ten opzichte van Ajax. Ook gebruikt een aantal spelers dat in de aankomende transferperiode van club wil veranderen het loonoffer in de onderhandelingen met de Amsterdammers.

Ondanks de moeizaam verlopende gesprekken over een loonoffer, is Ajax niet van plan om gebruik te maken van overheidssteun via het zogenaamde Deltaplan van de KNVB. Lenderink geeft aan dat de club dit geld niet nodig denkt te hebben: “Tegelijkertijd, een dergelijk overheidssteunplan, dat zie je nu aan KLM, daar zitten heel veel voorwaarden aan. Dat beperkt je ook in je bewegingsvrijheid. Je wil niet dat je geremd wordt in bepaalde keuzes. Zolang we redelijk autonoom ons beleid kunnen uitvoeren, heeft dat absoluut de voorkeur.”