Vrijdag, 3 Juli 2020

Barcelona weigert zomertransfer naar City of United

Milos Veljkovic kan een mooie transfer naar de Serie A maken. De verdediger van Werder Bremen, onder contract tot medio 2022, geniet concrete interesse van Internazionale en Lazio. (Corriere dello Sport)

Tal van Engelse scouts zitten zaterdag tijdens de finale van de DFB Pokal op de tribune voor Leon Bailey. De twee clubs uit zowel Manchester als Liverpool hebben interesse in de aanvaller van Bayer Leverkusen. (Daily Mail)

Manchester United en Manchester City hebben interesse in Antoine Griezmann, maar Barcelona weigert mee te werken. Het bestuur is van mening dat Quique Setién de Fransman niet optimaal benut. (Mundo Deportivo) Het bestuur is van mening dat Quique Setién de Fransman niet optimaal benut.

Juventus hoopt Adrien Rabiot in een deal met Chelsea te kunnen betrekken. In Turijn is men niet heel erg onder de indruk van de Fransman en men hoopt dat hij als wisselgeld in een deal met Jorginho kan fungeren. (The Sun)

Chelsea en Internazionale praten over Emerson Palmieri. Antonio Conte kent de linksback nog van hun gezamenlijke periode in Londen en wil de samenwerking met ingang van komend seizoen in ere herstellen. (Daily Mail)