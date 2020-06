United moet ondanks miljoenenaanbod vrezen voor binnenlandse transfer

Manchester United gaat Angel Gomes definitief kwijtraken. The Red Devils en de negentienjarige aanvallende middenvelder, die te boek staat als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding, hebben definitief geen akkoord bereikt over een nieuw contract, ondanks een aanbieding met een weeksalaris van ruim 27.000 euro. Het betekent dat Gomes vanaf 1 juli transfervrij op zoek gaat naar een nieuwe club en volgens The Independent kan hij elders in Engeland nog meer verdienen dan bij Manchester United.

In een eerder stadium meldde de Daily Mirror dat Manchester United het aflopende contract van Gomes wilde verlengen met een jaarsalaris van ruim 1,7 miljoen, wat neerkomt op 34.000 euro per week. The Independent meldt dat het voorstel van the Red Devils iets lager lag, met een geboden jaarsalaris, exclusief bonussen, van 1,4 miljoen (27.000 euro per week). Zaakwaarnemer Pini Zahavi, die ook onder meer Robert Lewandowski vertegenwoordigt, kan elders echter een hoger salaris uitonderhandelen voor Gomes.

Chelsea werd eerder al genoemd als mogelijke bestemming voor Gomes en Zahavi zou reeds gesproken hebben met Marina Granovskaia, die bij Chelsea verantwoordelijk is voor de transfers. Dat manager Frank Lampard dit seizoen met Mason Mount, Fikayo Tomori en Reece James de nodige jonge spelers heeft ingepast, vormt een motivatie voor Gomes om naar Londen te verkassen. Het is echter nog geen uitgemaakte zaak dat Gomes een binnenlandse transfer gaat maken, want er is ook de nodige belangstelling vanuit het buitenland.

Van de Spaanse, Italiaanse, Duitse en Portugese clubs met belangstelling zouden Hamburger SV, Valencia en Benfica de beste papieren hebben om Gomes binnen te halen. Ole Gunnar Solskjaer, manager van Manchester United, werd maandagochtend tijdens een persmoment gevraagd naar de situatie van het jeugdproduct. “Ik heb geen nieuws, niets”, antwoordde Solskjaer. “Ik heb niks van hem gehoord gisteravond of vanmorgen, dus ik denk dat ze er niet uitgekomen zijn. Het antwoord is dan waarschijnlijk kort en luidt: ja, hij vertrekken.”

Gomes speelt sinds 2006 in de jeugdopleiding van Manchester United en staat te boek als een van de grootste talenten van de club. De aanvallende middenvelder debuteerde in mei 2017 al op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Manchester United tijdens het duel met Crystal Palace (2-0 zege), waarmee hij de jongste debutant in de clubgeschiedenis is. Inmiddels is Gomes echter op een moment aangekomen waarop hij meer minuten wil maken in de hoofdmacht. Dit seizoen deed Solskjaer voorlopig zes keer een beroep op de jeugdinternational van Engeland en dat vindt hij naar verluidt te weinig.